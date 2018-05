'BİZİM AMACIMIZ YENİDEN CAMİAYI CANLANDIRMAK'



'MALİ SIKINTILARIMIZ VAR'



'GİDERLERİMİZİ İNDİRMELİYİZ'



'AZİZ YILDIRIM'A SESLENİYORUM'



'SİZİN ADINIZA ÜZÜLÜYORUM'



'FENERBAHÇE BAŞKANI TUTARLI OLMAK ZORUNDA'

20 yılda sanki ilk defa aday olunuyormuş gibi! Bu seneye kadar alt yapıdan hangi futbolcu çıktı ki! Pilot takım lazım diyoruz... Artık projeler hayata geçirilsin ve kazanan Fenerbahçe olsunBugüne kadar sabrettim ama bu akşam farklı yüzümüzü göstereceğiz... Hem projelerimizi hem de iddialara karşılık vereceğimBizim hiç bir zaman olmayan projemiz yok! Bizim amacımız yeniden camiayı canlandırmak ve şahlandırmak...Bana bir sürü yakıştırmalar oldu. "Sponsor olmuyor, cimridir" iftiraları ile karşı karşıya kaldım. Bu konulara girmek beni üzüyor ama mütevazimizi yanlış anlıyorlar.Buradan yönetime sesleniyorum. 3 Temmuz'dan itibaren açalım defterleri bakalım kulübe kim ne kadar vermiş beraber inceleyelim...Mali sıkıntılarımız var. Gelirimizin giderimizden fazla olması lazım. 4 Haziran itibari ile kulübün kasasına karşılıksız olarak ciddi bir katkı yapacağızBunu da küçümsemeye başladılar. 'Beyaz atlı prens' demiş bana. Bu lakabı 'FETÖ'cü, terör örgütü' yerine yeğlerim!Siz gerçekten hesap kitap nedir bilmiyorsunuz. Mali olarak toplantıda sunduklarını bir değil. Rakamları gerçekçi konuşun!Çok önemli sponsorluk anlaşmamız hazır ve bugünden daha fazla olacağını garanti ederim. Sadece futbol branşında değil, diğer branşlarımızda da anlaşmalarımız hazır diyebiliriz...Bana söz verin ki kombineler çıktığı ilk haftada dünyaya göstereceğiz hepsini tüketebileceğimizi... Sizden söz istiyorum. Her sene kulübümüze 10 bin üye kazandıracağızBen her zaman diyorum. Fenerbahçe başkanını Fenerbahçeliler seçmelidir. Bizim hiçbir zaman Fenerbahçe aşkımızdan şüphe etmeyin.Giderlerimizi indirmeliyiz. Açıklarımızı borçla kapatıyoruz. Borçlarımızı yeniden yapılandırmalıyız. Biz bir spor kulübüyüz. Arazilerimiz borçları karşılıyorsa neden onları satmıyoruz... Futbol anlayışımızı değiştirmemiz lazımDireksiyondaki teknik direktörü sürekli değiştiren, acele transferleri, kariyerinin son noktasına gelmiş oyuncu alımını yapan zihniyeti değiştireceğiz. Gereksiz ego yüzünden yapılan hataları ortadan kaldıracağız.En önemli değişiklik scouting konusunda olacak. Bu hem en yetkin oyuncu yetiştirmek de hem de mali yapıyı düzeltmeye yarar sağlayacak...İki branş daha açmak istiyoruz. Espor ve engelli spor branşlarında rakiplerimizin gerisinde kaldıkKale arkası tribünlerinden bir tanesini gençlere ayırmak istiyoruz. Bulduğumuz sponsor ile yüzde 50 bir indirim sağlayarak gençlerimize o tribüne ayırmak istiyoruz...Bugün yayınlamışlar ama genelde 2. seçim tarihinde olur genelde. Doğru yayınlamışlar... Hayret!Aziz Yıldırım hakkında bugüne kadar hiç kötü söz söyletmedim. Bizim başkanımızdır ve en çok eleştiri almamıza rağmen onu en çok savunan biz olduk.Bize göre Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Bıçak kemiğe dayanmadıkça bunu devam ettirme kararı aldık. Ancak bıçak kemiğe dayandı...Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Siz mümkün olduğu kadar aday çıkmasına izin vermelisiniz. İftira atarak, korkutarak olmuyor... Size yakışmıyor!Vefasızlık ile suçlanmak, bölücülük yakıştırması, Fenerbahçe'ye ihanet ettiğime dair kapalı kapılar ardından konuşmalar olduğunu öğrendim. Bu dediklerine inanıyorsanız bu daha kötü! Bu beni sadece kamçılıyor ama sizin adınıza üzülüyorumSiz (Aziz Yıldırım) benim nasıl biri olduğumu biliyorsunuz. Apayrı iki uç da olabiliriz şu an. Medeni insanlar gibi fikirlerimizi söylemeliyiz... Fikir ayrılıklarını bir kenara bırakalım. Medenice yüz yüze FB TV'de konuşalımBize dedi ki Obradovic ile çalışmayacaksınız! Biz böyle bir şey demek ki! İşin kötüsü hocamıza da söylenmiş bunlar! Fenerbahçe başkanı tutarlı olmak zorundadır...3 Temmuz seçim politikası yapılamaz. Buradaki herkesi olmuştur. Hepimizi bağlar bu süreç. Kim başkan olursa olsun bunu sonuna kadar savunmak Fenerbahçe Başkanı'nın görevidir.Biz seçildiğimiz takdirde bu saldırı için var gücümüzle savaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dönün 1-2 sene geriye...Yargıtay sürecinden söz edilirken tazminattan hiç bahsedilmedi. Her yaşadığımız olumsuzluğu 3 Temmuz'a bağlamayı doğru bulmuyorum...