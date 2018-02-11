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Ali Koç'tan flaş sözler: 'Fenerbahçeli değişim istiyor, ümidi de bende görüyor!'

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, bugün Büyük Kulüp'te çarpıcı açıklamalar yaptı.
 

Ali Koç'tan flaş sözler: 'Fenerbahçeli değişim istiyor, ümidi de bende görüyor!'
Sarı-Lacivertli kulüpteki son durumu değerlendiren ve nasıl Fenerbahçeli olduğunu anlatan Koç, şunları söyledi:

- 11 şehit haberi aldık. Ülkemiz adına doğru bir operasyon. Ancak, bu şehitler varken söyleyeceklerim yüzeysel kalıyor. 

- Sabah 5’te kuyruğa girip maça gittiğimiz de oldu. Yurt dışından arıyordum. Radyoyu telefona yaklaştırıyorlardı. Babam faturaları fark edince o iş bitti.

- 6-0’lık Galatasaray zaferimizin olduğu yıl 1907 Başkanı oldum. 2006’da şampiyonluğu kaçırdığımızda sarı kırmızı ve siyah beyaz bayraklarla Fenerbahçe’ye küfür edede gidiyorlardı yollarda. Ertesi gün kızım Leyla doğdu. O üzüntü ile doğdu mu, doğmadı mı bir şey anlamadım.
 

ALLAH UTANDIRMASIN


- Ben ve arkadaşlarım değişik bir yola çıktık. Allah utandırmasın. Seçilirsek de seçilmezsek de Fenerbahçe’nin menfaatlerine uygun olsun.

- Seçilirsem Vehbi Koç’un söylediği gibi en büyük sermayem insan sermayesi olacak. Kulüpleri günlük yönetmek değil mesele, onu işin ehli insanlara verip onları denetleyebilmek önemli. Liderler görüşlerini belirtse bile farklı düşünselerle bile diğerleri aynı fikre bürünüyor. Vehbi Bey’in özelliği buydu. Herkesi dinler sonra karar verirdi.

- Sporun bir ruhu var. Dil rekabet, birlik ve beraberlik. Bugün kış olimpiyatlarına bakın K.Kore ve G.Kore ortak takımla yarışıyor. Duyduğum zaman inanamıyorum. Sporun böyle bir gücü var.
 

FENERBAHÇE BEREKETTİR


- Fenerbahçe eskiden Anadolu’ya gittiğinde bereketti. Yeniden neden olmasın? O birleştiriciliği yine yapabilir.

- Kulübe son dönemde üye olanlar var. Değişim istiyorlar insanlar. Belki o ümidi bende görüyorlar. Fenerbahçe’nin üye sayısı ne kadar artarsa o kadar iyi. Benim inancım Fenerbahçe’nin üye sayısının artması. Bu bağımsızlığı artıracak. Bir heyecan var. İnşallah insanların heyecanı kursakta kalmasın.


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