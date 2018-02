Ali Koç’tan hodri meydan!

YENİ YILDIZ KEŞİFLERİ

BİRÇOK YÖNETİCİ VAR

DAVİD DEİN KİMDİR?

İLK DURAK ANKARA

ALİ KOÇ'TAN HODRİ MEYDAN

Erdinç Şahin

Başkan adaylığını açıklarken,teziyle yola çıkan'a, özellikle Arsenal'in eski başkan yardımcısı ve İngiltere Futbol Federasyonu eski yöneticisi David Dein'in yönetim şekli, transfer hamleleri, bir kulübün sahibi olduğu branşlara yapacağı yatırım ve finansal konularla ilgili fikirleri ışık tutuyor.'de başkan adayıortaya koyduğu projelerin yanında yönetim tarzıyla ilgili de birçok düşünceye sahip durumda… Koç ve ekibi, 2015 yılından bu yana adım adım yaptıkları hazırlıklarda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi.Bu çalışmalar da nasıl bir yönetim tarzı olacağı ve kulübün hangi dinamiklerle yönetileceği üzerine kurulu. Koç'un 1907 Fenerbahçe Derneği başkanlığını da yönettiği dönemlerden bu yana ziyarete gelen ve sunum yapaneski başkan yardımcısı veeski yöneticisi David Dein'in verdiği veriler oldukça aydınlatıcı oldu.Arsenal ve FA dönemlerinden örnekler sunan David Dein'in, yönetim şekli, transferlerde nasıl çalışmalar yaptığı, bir kulübün sahibi olduğu branşlara yapacağı yatırım ve finansal konularla ilgili fikirleri oldukça ilham verici bulundu.Londra ekibinin namağlup şampiyon olduğu 2004 yılı başta olmak üzere Thierry Henry, Cesc Fabregas, Patrick Vieira, Robert Pires, Robin Van Persie, Emmanuel Petit ve Dennis Bergkamp gibi büyük yıldızların keşfedilip büyütülmeleri ve ekonomik açıdan atılan devasa adımlar David Dein'in dikkat çektiği konulardan oldu.Ayrıca yine bir kulübün Şampiyonlar Ligi seviyesine gelmesinde nasıl dinamiklerin olması gerektiği ve Arsenal'in nasıl Avrupa'da G-14 arasına girdiği de anektodlardan bazıları.Yine Arsenal'in Highbury'den ayrılıp şu anki stadı Emirates'e geçiş sürecindeki hamlelerde de anılan tecrübeler arasında. Ali Koç'un başkanlık yoluna çıkarken dile getirdiği, “21. yüzyılın gereklilikleri 20. yüzyılın anlayışıyla sağlanamaz” tezinde de David Dein başta olmak üzere görüşüp, fikirlerin alındığı birçok futbol yöneticisi öne çıkıyor.Arsenal eski Başkan Yardımcısı David Dein, aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu'nda da yöneticilik yapmış bir isim. Şu anda bir kulübe bağlı çalışmayan Dein, mentörlük ve danışmanlık da yapıyor. Özellikle İngiltere spor kulüplerine verdiği desteklerin dışında hapishaneler ve okullarda hem yönetimsel hem de kişisel gelişim anlamında çalışmalarda bulunuyor, konuşmalar gerçekleştiriyor.Olağan Genel Kurul hazırlıkları çerçevesinde kongre üyeleri ve taraftarlar ile temaslarda bulunan Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında görüşmelerini sürdürüyor.Geçtiğimiz pazar günü Fenerbahçeli Kadın Kongre Üyesi ile bir araya gelen Koç'un İstanbul dışındaki ilk durağı başkent Ankara oldu. Ali Koç burada yaptığı konuşmada, “2015 yılında zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim. Bunu yaparken bir zaman belirlememiştim. Benim için inanın ok yaydan çıktı. 2015'ten bilhassa 2012'den bu yana kulübümüzün camiamızın içinde bulunduğu durumun sürdürülemez olduğunu gördüm ve adaylığımı açıkladım. Her geçen günün değerli olduğunu, Fenerbahçe'nin ciddi zaman kaybettiğini düşündüğüm için bu yola çıktım” dedi.Koç, bir kongre üyesi tarafından kendisine yöneltilen “Seçildiğiniz takdirde 4 Haziran günü ilk ne yapacaksınız” sorusunu, “Maddi sıkıntıyı gidermek için kulübe ciddi bir kaynak girişi yapacağız. Mevcut sponsorluk kapasitesini genişleteceğiz” diye yanıtladı.ziyaretinin ardından kongre üyeleriyle Levent'te bir araya geldi,'a sert sözlerle yüklendi. Koç, “Kazanmak için her yol mübahtır demiyoruz. İyiler de kazanır. Efendiliğimiz korktuğumuzdan değil” dedi.Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı şöyle devam etti: “Başkanımız zamanında ‘Başıma bir şey gelirse kulübü kurda kuşa bırakmayalım' dedi. Peki şimdi ben kurt muyum, kuş muyum. Bence başkanımız o zaman benim bu topa girmeyeceğimi düşünüyordu. Onun için beni işaret etti.”Taraftarın kulübün gerçek sahibi olduğunu da vurgulayan Ali Koç, “Bedelsiz üye olaylarında bizi aptal zannediyorlar. 17 bin tane bayimiz var, hepsini üye yapabileceğimizi bilmiyorlar mı acaba? Bizi bu yollardan geçirmesinler. Şunu herkes bilsin: Fenerbahçe için bıçak kemiğe dayandığında girmeyeceğim kavga olmaz. Karınlarından konuşuyorlar. Başkana bir mektup yazacağım. Kimseyi mahkemeye vermeyi düşünmüyorum. Ama böyle giderse istemediğimiz noktalara gidebilir iş” ifadelerini kullandı. Koç, “Keşke basketboldaki hoca gibi hocayı futbolda da bulabilsek” sözüyle konuşmasını noktaladı.(Milliyet)