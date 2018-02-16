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Ali Koç’tan sosyal medyayı sallayan imza!

Barcelona Kulübü ile Beko arasındaki sponsorluk anlaşmasını genişletmek üzere bu kente giden Ali Koç basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Ali Koç’tan sosyal medyayı sallayan imza!
Fenerbahçe Kulübü’nün Mayıs seçimleri için başkanlığa adaylığını koyan Ali Koç’un yaptığı konuşmayı ünlü yıldız Pique’nin de dikkatle takip etmesi sosyal medyayı salladı.

Dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona ile 4 yıl önce forma kol sponsorluğu için imza atan Beko, anlaşmanın kapsamını genişleten imzayı attı.



Atılan imzların ardından sosyal medyada Ali Koç gündeme oturdu. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

“Barcelona başkanının, Ali Koç’a bakışına bakarmısınız?”
“Karşılığında Messi’yi al başkanım”
“Hasan Ali – Jordi Alba takası bekliyoruz baskanım”
“Aga sevinçten telefonun ekranını yalıyorum resmen. Vizyona Bak Bee :d”
“Başkan Barça’yı Fenerbahce A2 takımı yapacak seneye”
“Büyük başkan Ali koç


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