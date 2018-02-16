Ali Koç’tan sosyal medyayı sallayan imza!

Erdinç Şahin

’nünseçimleri için başkanlığa adaylığını koyanyaptığı konuşmayı ünlü yıldız Pique’nin de dikkatle takip etmesi sosyal medyayı salladı.Dünyanın en büyük kulüplerindenile 4 yıl önce forma kol sponsorluğu için imza atan, anlaşmanın kapsamını genişleten imzayı attı.“Barcelona başkanının, Ali Koç’a bakışına bakarmısınız?”“Karşılığında Messi’yi al başkanım”“Hasan Ali – Jordi Alba takası bekliyoruz baskanım”“Aga sevinçten telefonun ekranını yalıyorum resmen. Vizyona Bak Bee :d”“Başkan Barça’yı Fenerbahce A2 takımı yapacak seneye”“Büyük başkan Ali koç