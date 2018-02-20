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Ali Koç'tan yüzyılın bombası: La Masia

Fenerbahçe Spor Kulübü 2018 Mayıs ayında olağan seçimli kongreye gidecek. Sarı-Lacivertli camia yapılacak kongre ile yeni başkanını seçecek...
 

20 Şubat 2018, Salı 13:01
Ali Koç'tan yüzyılın bombası: La Masia
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Mayıs ayında seçilmesi halinde sarı lacivertli ekip adına devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçirmenin startını verecek.
 

BARCELONA YÖNETİMİ İLE TEMAS HALİNDE


Fenerbahçe'de Ali Koç başkan seçilmesi halinde Barcelona'nun ünlü alt yapı sistemi La Masia'yı Fenerbahçe'ye getirecek. Xavi, İniesta, Lionel Messi, Puyol gibi devlerin yetiştiği sistemi Fenerbahçe alt yapısına aşılamayı hedefleyen Ali Koç bu doğrultuda Beko firması sayesinde sponsorluk anlaşması kapsamında yakın ilişkiler kurduğu Barcelona yönetimi ile temas haline girdi.

İlk etapta yabancı oyuncu ve yabancı genç oyuncuların transferini düşünen Ali Koç, zaman içerisinde bu sistemi Fenerbahçe altyapısına aşılamayı hedefliyor.

(Futbolarena)



 


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