Ali Koç'un 6 maddelik stratejisi belli oldu!

1 - CAMİANIN KENETLENMESİ

2 - MALİ YAPININ GÜÇLÜ OLMASI

3 - SPORTİF BAŞARI

4 - ÇAĞA UYGUN BİR YÖNETİM

5 - ÖNCÜ VE LİDER KULÜP

6 - TOPLUMSAL FAYDA

Erdinç Şahin

, seçim stratejisi ve gelecek planları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.’nin en güçlü, en heybetli olduğu dönemler skordan ve kupadan bağımsız olarak, camianın içinde birlik ve beraberlikle kenetlendiği; heyecan ve umut içinde olduğu dönemler.""Son birkaç yıla baktığımız zaman da o heyecanın, o umudun eskisi kadar olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla öncelik, camianın kenetlenmesi, birlik ve beraberlik. Bunun için de çok seslilik ve katılımcı bir yönetim anlayışı gerekiyor.""Spor kulüplerinin günlük planlardan ziyade, orta ve uzun vadeli planlar yapmasının ne kadar önemli olduğunu bugün Türkiye’nin önde gelen kulüplerinin taşıdığı borç stoklarına baktığımız zaman daha iyi anlıyoruz.""Mali güç için sportif başarı, sürdürülebilir sportif başarı için sağlam bir finansal yapı gerekiyor. Bu döngü doğru kurgulanamadığı zaman kalıcı başarıları yakalayamıyorsunuz.""Aslında kulüpleri bugün bu noktaya getiren en önemli konulardan biri de günü kurtarma çabası. O yüzden de sportif başarıyı kısa vadede yakalamaya odaklanıyoruz.""Bütün bunlara baktığınız zaman da; Şampiyonlar Ligi’nde olmak için doğru bir planlamamızın olması gerekiyor.""Fenerbahçe’ye yıldızlar da gelecek ama aynı zamanda; hem futbola katkı yapacak, hem de satabileceği yetenekleri bulmanın yöntemlerini geliştireceksin.""Bu yola çıktığımızdan beri Avrupa’nın önemli kulüplerini ziyaret ettik. Ülke olarak ulaşmaya çalıştığımız Avrupa’nın büyük futbol liglerindeki kulüplerle aramız her geçen gün daha fazla açılıyor.""Anlayış farkı, vizyon farkı, teknoloji kullanma farkı. Hem Fenerbahçe’nin hem de Türk sporunun bu seviyeye ulaşabilmesi adına, çağın şartlarına uygun bir vizyon ve anlayışla yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum."’nin geçmişte olduğu gibi rakipleri için bir kıstas, benchmark olması, öncü konumuna dönmesi gerektiğini düşünüyorum.""Ezber bozan, oyunun kurallarını değiştiren bir Fenerbahçe’ye alışıktık biz. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin Türk sporunun lokomotifi olmakla beraber; lideri, örnek kulübü, saygın aynı zamanda da saygılı kulübü olması gerektiğini düşünüyorum.""Sadece’nin değil, Türk futbolunun da rekabet sayesinde daha ileri gidebileceğine ve değerli olacağına inanıyorum."’in bu kadar değerli olması, önemli oyuncular ve büyük takımlar kadar ligin çok iyi yönetilmesi ve pazarlanmasından geçiyor. Ayrıca, Fenerbahçemizin sadece sportif konularda değil, sosyal sorumluluk konusunda da şampiyon olmasını hayal ediyorum."