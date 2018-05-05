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Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan ortak karar

Şampiyonluk ve kupa mücadelesi yapan Fenerbahçe bir yandan da 2-3 Haziran’daki seçime hazırlanıyor.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan ortak karar
Başkan Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Koç’un yarışacağı seçim öncesi zaman zaman açıklamalar sebebiyle tansiyon yükselmişti. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, son yapılan Divan toplantısında iki ismi kürsüye çağırmış ve birlik beraberlik fotoğrafı verilmesini sağlamıştı. Bu buluşma tansiyonu azaltmıştı.
 

SANDIK KURULLARI ORTAK OLUŞTURULACAK


Tansiyonu düşüren bir başka gelişme de sandık kurullarının oluşturulması sırasında yaşandı. Toplam yedi kişiden oluşan sandık kurullarını genellikle kulüp tayin ediyordu. Karşı taraf buna itiraz ederse seçim günü süreç uzuyor, oylama yapmak gerekiyordu. Bu kez iki taraf seçim öncesi bu kurulların ortak oluşturulmasına karar verdi.
 
Seçimlerde 47 sandık kurulacak. Ortak hareket edilmesiyle sandık kurullarının sorunsuz ve kısa sürede oluşması sağlanacak. Öte yandan Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün iki ismin kahvaltıda buluşup bir durum değerlendirmesi yapma isteği şimdilik gerçekleşmedi. İki taraf da yoğun programları sebebiyle ileri bir tarihte bu organizasyona katılabileceklerini ifade etti.

(Milliyet - Senad Ok)


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