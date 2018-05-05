Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan ortak karar

SANDIK KURULLARI ORTAK OLUŞTURULACAK

Erdinç Şahin

Başkanve başkan adayı’un yarışacağı seçim öncesi zaman zaman açıklamalar sebebiyle tansiyon yükselmişti. Divan Kurulu Başkanı, son yapılannda iki ismi kürsüye çağırmış ve birlik beraberlik fotoğrafı verilmesini sağlamıştı. Bu buluşma tansiyonu azaltmıştı.Tansiyonu düşüren bir başka gelişme de sandık kurullarının oluşturulması sırasında yaşandı. Toplam yedi kişiden oluşan sandık kurullarını genellikle kulüp tayin ediyordu. Karşı taraf buna itiraz ederse seçim günü süreç uzuyor, oylama yapmak gerekiyordu. Bu kez iki taraf seçim öncesi bu kurullarınoluşturulmasına karar verdi.Seçimlerde 47 sandık kurulacak. Ortak hareket edilmesiylenın sorunsuz ve kısa sürede oluşması sağlanacak. Öte yandan Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün iki ismin kahvaltıda buluşup bir durum değerlendirmesi yapma isteği şimdilik gerçekleşmedi. İki taraf da yoğun programları sebebiyle ileri bir tarihte bu organizasyona katılabileceklerini ifade etti.