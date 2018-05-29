POSTA/HALİL KALMUK

3 Haziran’da yapılacak seçimde Aziz Yıldırım’ın tek rakibi. Ali Koç’un en büyük destekçilerinden biri de Mehmet Dereli. Fenerbahçeli iş adamı, üzerinde Ali Koç’un fotoğrafının bulunduğu ve ‘Fenerbahçe için harekete geçmenin tam zamanı’ yazan dev bir afiş hazırlattı.

AFİŞİ KÖŞKE ASTIRDI

Afişi, Kandilli’deki Boğaz manzaralı müthiş köşküne bayrak gibi astırdı. Mehmet Dereli oğlu Kerim ile sarı-lacivertli takımın maçlarını kaçırmıyor.

Ali Koç, Sadberk Leyla, Kerim Rahmi, Kerim Dereli...