Projelerini anlatmak ve soruları yanıtlamak üzere Hürriyet'e gelen Koç'a burada bir hediye verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Ali Koç, ilk olarak TFF Başkanı ve Demirören Medya Holding Başkanvekili Yıldırım Demirören ile Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Spor Müdürü Mehmet Arslan ile bir araya geldi.

ANLAMLI HEDİYE

İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal Ali Koç’a bir plaket verdi. Koç'a doğduğu günün (2 Nisan 1967) Hürriyet Gazetesi 1. sayfası da hediye edildi.