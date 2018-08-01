Süper Lig’de yeni sezonda kullanılacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı Riva’da gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun merkez binasında yapılan toplantı sonrasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, VAR sistemini değerlendirdi.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

Doğru bir yatırım, iyi bir yatırım. Meyvesini vereceğini düşündüğüm bir yatırım. Türk futbolunun seyir zevkini artırmamız lazım. Futbolcu performansından kulüplerin mali açıdan sağlıklı olmasına kadar, Türk futboluna katkı sağlayacak her konuda ilerlemede olmamız gerekiyor.

Bu bağlamda bu inovatif bir teknoloji. Ne iş yapıyorsanız yapın inovatif olmakta fayda var. Dünya Kupası'nda faydalarını hep beraber çok kısa süre önce gördük, izledik. Bize de fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sabırlı olmamız gerekiyor, sunumda da ne dediler, mükemmel konuma gelmesi için 100 maç gerekiyor. 100 maç ne demek her hafta 9 maçtan 11 hafta. O yüzden tenkitlerde de biraz sabretmemiz lazım. Bazen mecburen, bazen tercihen burada sabretmek durumundayız.

Geçen sene neredeyse her kulüp hakem hatalarından sıkıntılarını dile getiriyorlar. Sonrasında spor programlarına taşınıyordu. Olumsuz bir sarmal içerisinde en sonunda taraftara kadar etkisi oluyordu. Bu tarz olumsuzlukları minimuma indirecek bir çözüm olacağını düşünüyorum. Herhangi bir zararını göremiyorum. Burada tartışılan konulardan bir tanesi süreleri uzatabilir diye. Hataları minimuma indirecekse 3-5 dakika uzamasına katlanabilir. Bunun dışında olumsuz bir yanını göremiyorum.

Dünya Kupası'ndan sonra zaten bütün gelişmiş ligler bu teknolojiyi kullanacak.

Türk futbolunun ciddi anlamda gelişmesi ve içerisinde bulunduğu sorunları çözmesi gerekiyor. Bunu yapabilmek için de Türk futbolunun paydaşlarının bir araya gelip ortak dertlerini önceliklendirerek çözmesi gerekiyor. Bununla beraber pazar değerimizi artırmamız gerekiyor. Hep beraber masa etrafında toplanıp, bu dertleri çözmemiz gerekiyor. Bunun kaçarı yok. Şu içinde bulunduğumuz durum da sürdürülebilir bir durum değil.

Ben ilk katıldığım iftar programında da söyledim. Bize normal gelen şeyler anormal geliyor ama yeni normal bu olacaktır.