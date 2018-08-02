Ali Koç’tan dev hamle! Anlaşma sağlandı…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, mali dar boğazdan çıkış için formüller üretmeye devam ediyor.

Habertürk gazetesinin haberine göre, Sarı-Lacivertliler bu doğrultuda, sponsor bulma işini profesyonel ellere bırakırken dünyaca ünlü isim ile anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe, FIFA başta olmak üzere 40’tan fazla futbol markasının sponsorluk ilişkilerini yürüten İnfront Sports firması ile anlaştı.

BÜYÜK LİGLERDE BİRÇOK KULÜPLE ÇALIŞIYORLAR

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda da sponsorluk konusunda FIFA’yla çok önemli çalışmalar yürüten Infront Sports, La Liga, Bundesliga ve Serie A’da birçok kulüp için de çalışmalar yürütüyor.

Koç böylece, seçim sürecinde sürekli dile getirdiği sponsorluk konusunda da vaadini yerine getirip kulübe önemli gelir kapılarını aralamayı hedefliyor.