Fox TV'nin cuma günleri ekrana gelen dizisi 4N1K İlk Aşk'ın merakla beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı. 4N1K İlk Aşk yeni bölümde Barış, Yaprak ve Ali'ye yardım elini uzatıp arabasıyla genç adamı hastaneye yetiştiriyor. Hastaneye yetirmesine yetiştiriyor ama tüm bu olayların sorumlusunun Barış olduğu ortaya çıkıyor. Barış, adamına talimat vererek yarım kalan işi bitirmesi için talimat veriyor.

BARIŞ ÖLDÜ MÜ?

Herkes Ali için gözyaşı dökerken fragmanın son sahnesinde Ali, morgda görülüyor. Bu görüntü "Ali öldü mü yoksa bu bir rüya mı?" sorusunu akıllara getiriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ali çok kan kaybetmiştir. Barış’la Yaprak onu zar zor hastaneye yetiştirmeyi başarılar. Ali’nin uğradığı saldırı ve yaralanma haberi okulda bomba etkisi yaratır. Tüm çete ve onu sevenler soluğu hastanede alır. Ela, Tekin ve Jülide de gelirler. Jülide, Ali’ye olanlar için Ela’yı suçlar. Çok kan kaybeden Ali için özellikle ilk 24 saat çok kritiktir. Onu uyandırmak için herkes kendince seferber olur. En zor görevde Yaprak ve Barış’tadır. Ali’yi küçükken uyandırmak için ailesinin dinlettirdiği şarkıyı bulmaya çalışırlar. Artık hiç bir yerde ne CD’si ne de kaseti olmayan şarkıyı Ali’ye dinletebilmek için eski şarkıcının peşine düşerler. Ali’yi bıçaklayanlarla telefonda görüşen Barış ise davranışları ile şüpheli davranışları ile dikkat çeker. Yoksa yine her şeyin arkasında o mu vardır?



