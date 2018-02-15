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Ali Sabancı'ya Fransız Nişanı

Pegasus Hava Yolları Başkanı Ali Sabancı’ya, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilere yaptığı katkılardan ötürü Fransız devleti ‘Legion d’Honneur’ (Şeref Nişanı) verdi

Ali Sabancı'ya Fransız Nişanı
Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’nda önceki akşam yapılan törende Ali Sabancı’ya nişanını Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries taktı.

Ali Sabancı yaptığı konuşmada “Bizim ailede üçüncü Legion d’Honneur’ü ben aldım. Ödülü Pegasus adına alıyorum” dedi.
 

BUGÜNE KADAR KİMLER ALDI?


Legion d’Honneur, Fransa’nın 1802’den beri verdiği çok saygın bir nişan. Türkiye’de bu şeref nişanını alanlar arasında şu isimler var:

ATATÜRK, Yaşar Kemal, Ara Güler, Sakıp Sabancı, İnan Kıraç, Rahmi Koç, Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Sani Şener, Oya Eczacıbaşı, Ümit Boyner, Zülfü Livaneli.


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