Ali Sunal ikinci kez evleniyor

POSTA/HALİL KALMUK
Ali Sunal
Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır
ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı. Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal’ın başı ikinci kez bağlanmak üzere. Bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade
ile aile arasında nişanlandı.
DÜĞÜN BU YAZ OLACAK
Taze nişanlılar evlenmek için fazla beklemeyecek. Bu yaz düğün var. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzede
, ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışırken tanıştı. Arkadaşlık aşka dönüştü. Nazlı Kurbanzade ÇABA’nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı.
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Elif Bayram