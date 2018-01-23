Ali Sunal ikinci kez evleniyor

POSTA/HALİL KALMUK



DÜĞÜN BU YAZ OLACAK

Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum

Defne Samyeli ile Ali Sunal aşk mı yaşıyor? (Defne Samyeli'den açıklama)

İşte Ali Sunal'ın yeni aşkı

Elif Bayram

Temmuz 2011’de meslektaşıile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı. Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal’ın başı ikinci kez bağlanmak üzere. Bir süredir aşk yaşadığıile aile arasında nişanlandı.Taze nişanlılar evlenmek için fazla beklemeyecek. Bu yaz düğün var., ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışırken tanıştı. Arkadaşlık aşka dönüştü. Nazlı Kurbanzade ÇABA’nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı.