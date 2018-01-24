 POSTA'da okumuştunuz. Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal'dan açıklama geldi" />

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Ali Sunal'n annesi açıkladı! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evleniyor mu? (Nazlı Kurbanzade kimdir?)

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin aşk yaşadığını ve bu ilişkinin evliliğe doğru gittiğini dün POSTA'da okumuştunuz. Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal'dan açıklama geldi

24 Ocak 2018, Çarşamba 12:53
Ali Sunal'n annesi açıkladı! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evleniyor mu? (Nazlı Kurbanzade kimdir?)
Ali Sunal Temmuz 2011'de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012'de boşanmışlardı.

Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal'ın başı ikinci kez bağlanmak üzere. POSTA'dan Halil Kalmuk dünkü köşesinde Ali Sunal'ın bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandığını, yazın da evleneceğini yazmıştı.

Ali Sunal ikinci kez evleniyorAli Sunal ikinci kez evleniyor

ALİ SUNAL'IN ANNESİ GÜL SUNAL'IN AÇIKLAMA YAPTI 




Gül Sunal, Duymayan Kalmasın'a yaptığı açıklamada, "Nişanlanmadılar ama ilişki doğru. Müstakbel gelinimizle tanıştık. Beraberlikleri evliliğe doğru gidiyor." dedi.

Ali Sunal da, "Güzel bir birliktelik. İnşallah daha güzel haberler olacak" ifadelerini kullandı.


NAZLI KURBANZADE KİMDİR?


Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin  oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı... 




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