Ali Sunal'n annesi açıkladı! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evleniyor mu? (Nazlı Kurbanzade kimdir?)

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Halil Kalmuk

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

ALİ SUNAL'IN ANNESİ GÜL SUNAL'IN AÇIKLAMA YAPTI



NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum

Defne Samyeli ile Ali Sunal aşk mı yaşıyor? (Defne Samyeli'den açıklama)

İşte Ali Sunal'ın yeni aşkı

Çiğdem Saltık

Temmuz 2011'de meslektaşıile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012'de boşanmışlardı.Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen'ın başı ikinci kez bağlanmak üzere.'dandünkü köşesinde'ın bir süredir aşk yaşadığıile aile arasında nişanlandığını, yazın da evleneceğini yazmıştı., Duymayan Kalmasın'a yaptığı açıklamada, "Nişanlanmadılar ama ilişki doğru. Müstakbel gelinimizle tanıştık. Beraberlikleri evliliğe doğru gidiyor." dedi.da, "Güzel bir birliktelik. İnşallah daha güzel haberler olacak" ifadelerini kullandı.'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuylaprojelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı...