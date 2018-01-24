Ali Sunal'n annesi açıkladı! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evleniyor mu? (Nazlı Kurbanzade kimdir?)

Ali Sunal
Temmuz 2011'de meslektaşı Gökçe Bahadır
ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012'de boşanmışlardı.
Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal
'ın başı ikinci kez bağlanmak üzere. POSTA
'dan Halil Kalmuk
dünkü köşesinde Ali Sunal
'ın bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade
ile aile arasında nişanlandığını, yazın da evleneceğini yazmıştı.
Ali Sunal ikinci kez evleniyor
ALİ SUNAL'IN ANNESİ GÜL SUNAL'IN AÇIKLAMA YAPTI
Gül Sunal
, Duymayan Kalmasın'a yaptığı açıklamada, "Nişanlanmadılar ama ilişki doğru. Müstakbel gelinimizle tanıştık. Beraberlikleri evliliğe doğru gidiyor." dedi.
Ali Sunal
da, "Güzel bir birliktelik. İnşallah daha güzel haberler olacak" ifadelerini kullandı.
Ali Sunal
NAZLI KURBANZADE KİMDİR?
'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade
'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin
projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı...
Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum
Defne Samyeli ile Ali Sunal aşk mı yaşıyor? (Defne Samyeli'den açıklama)
İşte Ali Sunal'ın yeni aşkı
Çiğdem Saltık