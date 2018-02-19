Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

POSTA/HALİL KALMUK
Ali Sunal
ve sevgilisi Avukat Nazlı Kurbanzade
bu yaz nikâh masasına oturacak. Ali Sunal’ın annesi Gül Sunal da müstakbel gelinini çok sevdiğini söylemişti.
İşte Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade’nin
birlikte ilk fotoğrafı...
Bu arada düğün hazırlığı başladı. Küçük de bir not: Ali Sunal,
Temmuz 2011’de evlendiği Gökçe Bahadır’dan Mart 2012’de boşanmıştı.
Ali Sunal
NAZLI KURBANZADE KİMDİR?
'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade
'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin
projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı...
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Elif Bayram