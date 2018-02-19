Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

POSTA/HALİL KALMUK



NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum

Defne Samyeli ile Ali Sunal aşk mı yaşıyor? (Defne Samyeli'den açıklama)

İşte Ali Sunal'ın yeni aşkı

Elif Bayram

ve sevgilisibu yaz nikâh masasına oturacak. Ali Sunal’ın annesi Gül Sunal da müstakbel gelinini çok sevdiğini söylemişti.İştebirlikte ilk fotoğrafı...Bu arada düğün hazırlığı başladı. Küçük de bir not:Temmuz 2011’de evlendiği Gökçe Bahadır’dan Mart 2012’de boşanmıştı.'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuylaprojelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı...