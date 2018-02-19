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Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

İşte Ali Sunal ve Avukat Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı...

19 Şubat 2018, Pazartesi 07:53
Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı
POSTA/HALİL KALMUK

Ali Sunal ve sevgilisi Avukat Nazlı Kurbanzade bu yaz nikâh masasına oturacak. Ali Sunal’ın annesi Gül Sunal da müstakbel gelinini çok sevdiğini söylemişti.

İşte Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade’nin birlikte ilk fotoğrafı...



Bu arada düğün hazırlığı başladı. Küçük de bir not: Ali Sunal, Temmuz 2011’de evlendiği Gökçe Bahadır’dan Mart 2012’de boşanmıştı.


NAZLI KURBANZADE KİMDİR?


Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin  oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı... 



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