Cemile Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal'la ilgili bir yazıyı alıntılayıp şu notu düştü:

"Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun, ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük.. bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret."

'KEMAL SUNAL SIRTINI HALKA DAYAMIŞ HARİKA BİR İNSANDIR'

Cemile Bayraktar'ın sözlerine çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, Cemile Bayraktar'a "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çok önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil Kemal Sunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu. Prim yapmak ünlü olmak için bari bu melek insana dil uzatmayın ayıptır. Bu halk Kemal Sunal'ına laf ettirmez bakın bu güzel isim altında ezilirsiniz." sözleriyle yanıt verdi.





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