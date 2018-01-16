Alibaba'nın yapay zekası insanı yendi



İLK KEZ BİR MAKİNE İNSANI BÖYLE BİR TESTTE YENDİ

Can Hakman

’dan seçilen 500 makaleye yönelik yüz binden fazla sorunun sorulduğu testte yarışmacıların kesin ve net cevap vermeleri istendi. En yüksek puan alan insan yarışmacının skoru 82,302 olurken Alibaba’nın "Derin Sinirsel Ağ Modeli”ne sahip yapay zekası ise 82,44 puanla insan rakibini geride bıraktı."Cengiz Han ne zaman öldü", "İskoç Parlemento binasını kim tasarladı" gibi soruların sorulduğu yarışma insan ile makinenin yarıştığı ilk okuma yarışması olarak nitelendirildi.Öte yandan’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlk kez bir makine insanı böyle bir testte yendi" ifadeleri kullanılarak, başarı "büyük bir onur" olarak nitelendirildi.Açıklamada yapay zeka programının zamanla müşteri hizmetleri, hastaların internet üzerinden yaptığı sorgulamalar için de kullanılarak insana olan ihtiyacın azaltılabileceği vurgulanırken, pek çok insanın yapay zeka yüzünden işini kaybedebileceğine de işaret edildi.Alibaba şirketi geçen yıl Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım'da internet üzerinden yapılan alışveriş çılgınlığına yönelik sorunsuz hizmet sağlayabilmek için yapay zekalı bilgisayarlar kullanmıştı.Alibaba’nın dışında’in sosyal medya deviile arama motoruda, sosyal medya programları, reklamlar ve otonom araç teknolojisi konularında yapay zeka programları geliştiriyor.AA