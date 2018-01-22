Alice Russell, İstanbul'da konser verecek

Nazlı Erdol

, 27 Ocak'ta'de sanatseverlerle buluşacak.İngilizmüzik sahnesinin ünlü ismi, Atlantis Yapım iş birliğiyleana sponsorluğunda 27 Ocak'ta Zorlu PSM'de hayranlarının karşısına çıkacak.Kendi üretimlerinin dışında, aralarında müzik yapımcısı Mr. Scruff, müzisyen Quantic ve Nostalgia 77'nin de bulunduğu birçok yapımcının parçalarına sesiyle destek veren ve sevilen şarkılara yaptığı aranjmanlarla farklı kapıları aralayan şarkıcı, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.Russell konserinde, 2004'te yayınlanan ilk albümü ""dan bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başararakve'ı harmanladığı müziğiyle hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.Konserin biletleri, "biletix.com" adresinden vegişelerinden temin edilebilir.