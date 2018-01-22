Alice Russell, İstanbul'da konser verecek

Alice Russell
, 27 Ocak'ta Zorlu PSM
'de sanatseverlerle buluşacak.
İngiliz soul
müzik sahnesinin ünlü ismi Alice Russell
, Atlantis Yapım iş birliğiyle Mercedes-Benz
ana sponsorluğunda 27 Ocak'ta Zorlu PSM'de hayranlarının karşısına çıkacak.
Kendi üretimlerinin dışında, aralarında müzik yapımcısı Mr. Scruff, müzisyen Quantic ve Nostalgia 77'nin de bulunduğu birçok yapımcının parçalarına sesiyle destek veren ve sevilen şarkılara yaptığı aranjmanlarla farklı kapıları aralayan şarkıcı, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
Russell konserinde, 2004'te yayınlanan ilk albümü "Under The Munka Moon
"dan bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başararak blues
, jazz
ve funk
'ı harmanladığı müziğiyle hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.
Konserin biletleri, "biletix.com" adresinden ve Zorlu PSM
gişelerinden temin edilebilir.
Nazlı Erdol