Dünyaca ünlü şarkıcı Alicia Keys, Amerika'nın güneybatısındaki Arizona eyaletinde bulunan Sedona'da tatil görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Burada bulunun bir gölete yüzmek için giren şarkıcı Kubat'ın Halkalı Şeker türküsü ile yüzmesi şaşkınlığa sebep oldu.

Türk takipçilerinin anında dikkatini çeken paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kubat'ın bir dönem 7'den 70'e herkesin dilinde olan şarkısının Alicia Keys'in paylaşımında olması ise takipçilerini şaşırttı.

İŞTE ALICIA KEYS'İN PAYLAŞIMI:



