Alicia Keys, Kubat'ın Halkalı Şeker türküsü eşliğinde yüzdü (İşte o görüntüler)
Grammy ödüllü şarkıcı Alicia Keys, Kubat'ın bir dönem hit olan Halkalı Şeker türküsünü dinledi. Bir yandan yüzen şarkıcı türküyle keyif yaptığı o anları 13 milyon takipçisiyle paylaştı
Dünyaca ünlü şarkıcı Alicia Keys, Amerika'nın güneybatısındaki Arizona eyaletinde bulunan Sedona'da tatil görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.
Burada bulunun bir gölete yüzmek için giren şarkıcı Kubat'ın Halkalı Şeker türküsü ile yüzmesi şaşkınlığa sebep oldu.
Türk takipçilerinin anında dikkatini çeken paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Kubat'ın bir dönem 7'den 70'e herkesin dilinde olan şarkısının Alicia Keys'in paylaşımında olması ise takipçilerini şaşırttı.