İran'ın Persepolis Futbol Kulübü Sözcüsü Pendar Khomarlu, DHA'ya yaptığı açıklamada kalecileri Beiranvand'ın Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe gidişine izin verilemeyeceğini belirtti.

İddia edildiği gibi Beşiktaş ile herhangi bir görüşme olmadığını da belirten Khomarlu, "Böyle bir teklif gelse dahi, Beşiktaş veya başka bir kulüpten yanıtımız olumsuzdur. Yarı sezona kadar Beiranvand dâhil kimsenin takımdan ayrılmasına izin veremeyiz" dedi.