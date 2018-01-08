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Alişan'a takipçilerinden tepki yağdı: Görgüsüz!

Arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğum ziyaretine giden Alişan'ın hediye ettiği altın için "O kadar büyüktü ki yastığa takamadık." notunu düşmesi takipçilerinin tepkisini çekti

Alişan'a takipçilerinden tepki yağdı: Görgüsüz!
Sürekli cimri olduğu haberleriyle gündeme gelen Alişan, verdiği her hediyeyi sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinin hışmına uğradı.

"TAKTIĞIM ALTININ AĞIRLIĞINDAN VE BÜYÜKLÜĞÜNDEN YASTIĞA TAKAMADIK"

Alişan, sevgilisi Buse Varol'u da alıp arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğumu için ziyarete gitti. Bebeğe altın takan Alişan fotoğrafın altına, "Taktığım altının büyüklüğü ve ağırlığından yastığa takamadık. O derece yani" notunu düştü.

"GÖRGÜSÜZ" YORUMU YAĞDI

Alişan'ın hediye ettiği paylaştığını gören takipçileri türkücüyü topa tuttu. Takipçiler, Alişan'a "Görgüsüz" yorumumu yağdırdı.

Ece Erken'den çok konuşulacak açıklama: Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı Ece Erken'den çok konuşulacak açıklama: Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı

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