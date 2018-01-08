Alişan'a takipçilerinden tepki yağdı: Görgüsüz!

Sürekli cimri olduğu haberleriyle gündeme gelen Alişan
, verdiği her hediyeyi sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinin hışmına uğradı.
"TAKTIĞIM ALTININ AĞIRLIĞINDAN VE BÜYÜKLÜĞÜNDEN YASTIĞA TAKAMADIK"
Alişan
, sevgilisi Buse Varol
'u da alıp arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğumu için ziyarete gitti. Bebeğe altın takan Alişan fotoğrafın altına, "Taktığım altının büyüklüğü ve ağırlığından yastığa takamadık. O derece yani" notunu düştü.
"GÖRGÜSÜZ" YORUMU YAĞDI
Alişan
'ın hediye ettiği paylaştığını gören takipçileri türkücüyü topa tuttu. Takipçiler, Alişan'a "Görgüsüz" yorumumu yağdırdı.
Ece Erken'den çok konuşulacak açıklama: Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı
İŞTE ALİŞAN'IN PAYLAŞIMI:
Çiğdem Saltık