Alişan'a takipçilerinden tepki yağdı: Görgüsüz!

"TAKTIĞIM ALTININ AĞIRLIĞINDAN VE BÜYÜKLÜĞÜNDEN YASTIĞA TAKAMADIK"

"GÖRGÜSÜZ" YORUMU YAĞDI

Ece Erken'den çok konuşulacak açıklama: Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı

İŞTE ALİŞAN'IN PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

Sürekli cimri olduğu haberleriyle gündeme gelen, verdiği her hediyeyi sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinin hışmına uğradı., sevgilisi'u da alıp arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğumu için ziyarete gitti. Bebeğe altın takan Alişan fotoğrafın altına, "Taktığım altının büyüklüğü ve ağırlığından yastığa takamadık. O derece yani" notunu düştü.'ın hediye ettiği paylaştığını gören takipçileri türkücüyü topa tuttu. Takipçiler, Alişan'a "Görgüsüz" yorumumu yağdırdı.