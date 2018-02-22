Alişan ameliyat olacak! (Alişan'a ne oldu?)

ALİŞAN NE ZAMAN EVLENİYOR?

Çiğdem Saltık

Sözcü'nün haberine göre, 41 yaşındaki'ınses tellerinde bir kist olduğu ortaya çıktı., ilerleyen günlerde ameliyat masasına yatarak ses tellerinde bulunan kisti aldıracak. Gerçekleşecek bu ameliyat sonrası'ın kısa bir süre konuşamayacağı ve sahnelerden uzak kalacağı öğrenildi., nişanlısıdan Eylül 2017'de ayrılmış, 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanıştığıile de dört ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Çift 6 Mayıs'ta Maçka'daki Swissotel'de evlenecek.ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu:''Alişan ile birbirimize çok benziyoruz. Ben onun kadın versiyonuyum. Birbirimizin ruh eşiyiz. Eğlenceli zaman geçiriyoruz.Annem, Alişan'ı sanki yıllardır tanıyormuş gibi çok seviyor. Onun da annesi bana Alişan'ın kadın versiyonuyum değer veriyor.Herkes müstakbel kayınvalidemin zor bir kadın olduğunu söylüyor. Mutlaka vardır zorlukları. Bunu yaşayarak göreceğim''