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Alişan ameliyat olacak! (Alişan'a ne oldu?)

Oyuncu Buse Varol ile evlilik sürecinde olan türkücü Alişan'ın ses tellerinde bir sorun olduğu ve ameliyat masasına yatacağı öğrenildi

22 Şubat 2018, Perşembe 17:04
Alişan ameliyat olacak! (Alişan'a ne oldu?)
Sözcü'nün haberine göre, 41 yaşındaki Alişan'ınses tellerinde bir kist olduğu ortaya çıktı. Alişan, ilerleyen günlerde ameliyat masasına yatarak ses tellerinde bulunan kisti aldıracak. Gerçekleşecek bu ameliyat sonrası Alişan'ın kısa bir süre konuşamayacağı ve sahnelerden uzak kalacağı öğrenildi.

ALİŞAN NE ZAMAN EVLENİYOR?

Alişan, nişanlısı Eda Erol'dan Eylül 2017'de ayrılmış, 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanıştığı Buse Varol ile de dört ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Çift 6 Mayıs'ta Maçka'daki Swissotel'de evlenecek.



Buse Varol ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu:

''Alişan ile birbirimize çok benziyoruz. Ben onun kadın versiyonuyum. Birbirimizin ruh eşiyiz. Eğlenceli zaman geçiriyoruz.

Annem, Alişan'ı sanki yıllardır tanıyormuş gibi çok seviyor. Onun da annesi bana Alişan'ın kadın versiyonuyum değer veriyor.

Herkes müstakbel kayınvalidemin zor bir kadın olduğunu söylüyor. Mutlaka vardır zorlukları. Bunu yaşayarak göreceğim''



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