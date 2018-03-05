Alişan ameliyat oldu: Sağlık durumu nasıl?

Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı. Alişan
ile evlilik yolunda olan Buse Varol,
sevgilisinin bir an bile yalnız bırakmadı.
Buse Varol,
ALİŞAN 10 GÜN KONUŞAMAYACAK
ameliyatın iyi geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Varol, türkücünün ameliyat nedeniyle 10 gün konuşamayacağını belirtti.
25 MART'TA İSTEYECEK
Öte yandan Alişan geçen gece Kıbrıs-Girne’deki Merit Otel’de sahneye çıktı. Kendisini en ön masada izleyenler arasında annesi Suzan Tektaş,
müstakbel eşi Buse Varol ve kayınvalidesi Birsen Özgan
vardı.
Alişan
“Kız isteme töreni 25 Mart’ta, yani Buse’nin 28. doğum gününde olacak. Nikahtan sonra evliliğin tadını çıkaracağız, birlikte gezeceğiz, tatil yapacağız. Bebek sonra. Acelesi yok” dedi. Gelinliğini modacı Hakan Akkaya’nın tasarlayacağını söyleyen oyuncu Buse Varol ise “Modeli daha belli değil. Ama sade bir şey tercih edeceğim” şeklinde konuştu.
Alişan’ın annesi Suzan Tektaş
Alişan kaynanasına şarkılar söyledi
Buse Varol: Alişan anlatılmaz yaşanır
Elif Bayram