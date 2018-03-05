Alişan ameliyat oldu: Sağlık durumu nasıl?



ALİŞAN 10 GÜN KONUŞAMAYACAK



25 MART'TA İSTEYECEK

Alişan kaynanasına şarkılar söyledi

Buse Varol: Alişan anlatılmaz yaşanır

Elif Bayram

Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı.ile evlilik yolunda olansevgilisinin bir an bile yalnız bırakmadı.ameliyatın iyi geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Varol, türkücünün ameliyat nedeniyle 10 gün konuşamayacağını belirtti.Öte yandan Alişan geçen gece Kıbrıs-Girne’deki Merit Otel’de sahneye çıktı. Kendisini en ön masada izleyenler arasında annesimüstakbel eşi Buse Varol ve kayınvalidesivardı.“Kız isteme töreni 25 Mart’ta, yani Buse’nin 28. doğum gününde olacak. Nikahtan sonra evliliğin tadını çıkaracağız, birlikte gezeceğiz, tatil yapacağız. Bebek sonra. Acelesi yok” dedi. Gelinliğini modacı Hakan Akkaya’nın tasarlayacağını söyleyen oyuncu Buse Varol ise “Modeli daha belli değil. Ama sade bir şey tercih edeceğim” şeklinde konuştu.Alişan’ın annesi Suzan Tektaş