Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Alişan ameliyat oldu: Sağlık durumu nasıl?

Alişan, bu sabah ses tellerindeki kisti aldırdı. Ameliyat masasına yatan Alişan'ın her anını sevgilisi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı

05 Mart 2018, Pazartesi 11:16
Alişan ameliyat oldu: Sağlık durumu nasıl?
Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı. Alişan ile evlilik yolunda olan Buse Varol, sevgilisinin bir an bile yalnız bırakmadı.


ALİŞAN 10 GÜN KONUŞAMAYACAK


Buse Varol, ameliyatın iyi geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Varol, türkücünün ameliyat nedeniyle 10 gün konuşamayacağını belirtti.


25 MART'TA İSTEYECEK


Öte yandan Alişan geçen gece Kıbrıs-Girne’deki Merit Otel’de sahneye çıktı. Kendisini en ön masada izleyenler arasında annesi Suzan Tektaş, müstakbel eşi Buse Varol ve kayınvalidesi Birsen Özgan vardı.

Alişan “Kız isteme töreni 25 Mart’ta, yani Buse’nin 28. doğum gününde olacak. Nikahtan sonra evliliğin tadını çıkaracağız, birlikte gezeceğiz, tatil yapacağız. Bebek sonra. Acelesi yok” dedi. Gelinliğini modacı Hakan Akkaya’nın tasarlayacağını söyleyen oyuncu Buse Varol ise “Modeli daha belli değil. Ama sade bir şey tercih edeceğim” şeklinde konuştu.


Alişan’ın annesi Suzan Tektaş

Alişan kaynanasına şarkılar söylediAlişan kaynanasına şarkılar söyledi
Buse Varol: Alişan anlatılmaz yaşanırBuse Varol: Alişan anlatılmaz yaşanır


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

90. Oscar Ödül Töreni’nin en ilginç anları

90. Oscar Ödül Töreni’nin en ilginç anları
Hepimiz Emel Aydan'ı gerçek bir kadın sanmıştık

Hepimiz Emel Aydan'ı gerçek bir kadın sanmıştık
Amine Gülşe: Şimdilik evlilik yok

Amine Gülşe: Şimdilik evlilik yok
4 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

4 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen Kerim Tekin itirafı

Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen Kerim Tekin itirafı
Çocuklar Duymasın dizisinde öpücükten sonra sırada Meltem'in hamileliği mi var?

Çocuklar Duymasın dizisinde öpücükten sonra sırada Meltem'in hamileliği mi var?
Hazal Filiz Küçükköse ve Tuan Tunalı arasındaki gerilim artıyor!

Hazal Filiz Küçükköse ve Tuan Tunalı arasındaki gerilim artıyor!
Leyla Alaton rap söyledi!

Leyla Alaton rap söyledi!
Eda Taşpınar, Miami'de üstsüz güneşlendi

Eda Taşpınar, Miami'de üstsüz güneşlendi
Jamie Redknapp, Julia Restoin Roitfeld ile beraber!

Jamie Redknapp, Julia Restoin Roitfeld ile beraber!
Deha Bilimlier'den eşine 100 bin TL'lik doğum günü hediyesi

Deha Bilimlier'den eşine 100 bin TL'lik doğum günü hediyesi