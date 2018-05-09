Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Alişan, Berkay'ı Instagram'da takibi bıraktı

Alişan ile Berkay arasında yaşanan düğün krizi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Alişan, Berkay'ı Instagram'da takibi bıraktı
Alişan, Buse Varol'la görkemli bir düğünle evlenmişti. Berkay düğüne katılmamış ve Alişan şarkıcıyı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı.

İkilinin arasının neden açıldığı ortaya çıktı!

''ÖNCE DEMET'E SORMAM LAZIM''



Kanal D'de yayınlanan magazin programı Magazin D'de yer alan iddiaya göre, Alişan düğünden sonra yapılacak olan partide Berkay'ın sahne almasını istedi. Berkay da "Önce Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını verdi. Bu cevaba oldukça bozulan Alişan, Berkay'ı sildi.

Yeni albümü için Berkay'dan aldığı şarkıyı da iade etti. Alişan'ın yakın dostlarına "Berkay'ı tamamen sildim" dediği konuşuluyor.

Alişan: Türkiye evlenmemi bekliyormuşAlişan: Türkiye evlenmemi bekliyormuş

Berkay'ın eşi Özlem takipçisine ateş püskürdüBerkay'ın eşi Özlem takipçisine ateş püskürdü


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Playboy modeli Xenia Deli 65 yaşındaki kocasından hamile kaldı

Playboy modeli Xenia Deli 65 yaşındaki kocasından hamile kaldı
İstanbullu Gelin'in Arif'i Fatih Koyunoğlu: Ailemden gizli gizli başladım

İstanbullu Gelin'in Arif'i Fatih Koyunoğlu: Ailemden gizli gizli başladım
Kylie Jenner'dan sevgilisine ayrılık haberlerine inat öpücük yağmuru

Kylie Jenner'dan sevgilisine ayrılık haberlerine inat öpücük yağmuru
Oya Unustası kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Diriliş Ertuğrul'un yeni oyuncusu kimdir?

Oya Unustası kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Diriliş Ertuğrul'un yeni oyuncusu kimdir?
Orhan Kılıç yönetmen koltuğunda

Orhan Kılıç yönetmen koltuğunda
Maria Doroshina'nın her bir paylaşımı adeta olay yaratıyor

Maria Doroshina'nın her bir paylaşımı adeta olay yaratıyor
Yönetmen Ali Özgentürk, Jehan Barbur’a ihtarname çekti

Yönetmen Ali Özgentürk, Jehan Barbur’a ihtarname çekti
Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşırttı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşırttı
Burcu Şendir yeni sezon ürünlerini inceledi

Burcu Şendir yeni sezon ürünlerini inceledi
Gaziantep'te Derya Uluğ konseri

Gaziantep'te Derya Uluğ konseri
Michael Jackson şarkıları, Las Vegas rüzgarıyla Antalya’da

Michael Jackson şarkıları, Las Vegas rüzgarıyla Antalya’da