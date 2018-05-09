Alişan, Berkay'ı Instagram'da takibi bıraktı

''ÖNCE DEMET'E SORMAM LAZIM''

Alişan: Türkiye evlenmemi bekliyormuş

Berkay'ın eşi Özlem takipçisine ateş püskürdü

Çiğdem Saltık

'la görkemli bir düğünle evlenmişti. Berkay düğüne katılmamış veşarkıcıyı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı.İkilinin arasının neden açıldığı ortaya çıktı!Kanal D'de yayınlanan magazin programı Magazin D'de yer alan iddiaya göre,düğünden sonra yapılacak olan partide'ın sahne almasını istedi. Berkay da "Önce Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını verdi. Bu cevaba oldukça bozulan'ı sildi.Yeni albümü için'dan aldığı şarkıyı da iade etti.'ın yakın dostlarına "Berkay'ı tamamen sildim" dediği konuşuluyor.