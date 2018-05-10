Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi!



ALİŞAN'IN ŞARKIYI İADE ETTİĞİ KONUŞULUYOR



BERKAY'DAN YANIT GELDİ!

Alişan, Berkay'ı Instagram'da takibi bıraktı

Elif Bayram

İddiaya göre,düğünden sonra yapılacak olan partide Berkay'ın sahne almasını istedi. Berkay da "Önce Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını verdi.Bu cevaba bozulansildi. Yeni albümü için Berkay'dan aldığı şarkıyı da iade etti. Alişan'ın yakın dostlarına "Berkay'ı tamamen sildim" dediği konuşuluyor.konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve iddiaları reddetti. Alişanın 1 ay sonra söz ve müziği kendine ait olan şarkıyı söyleyeceğini de mesajına ekledi. İşte Berkay'ın o açıklaması: