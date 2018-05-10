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Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi!

Alişan ile Berkay arasında yaşanan düğün krizi magazin gündemine bomba gibi düştü. Alişan, Buse Varol'la görkemli bir düğünle evlenmişti. Berkay düğüne katılmamış ve Alişan şarkıcıyı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Şarkıcı Berkay'dan iddialarla ilgili açıklama geldi

10 Mayıs 2018, Perşembe 08:41
Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi!
İddiaya göre, Alişan düğünden sonra yapılacak olan partide Berkay'ın sahne almasını istedi. Berkay da "Önce Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını verdi.


ALİŞAN'IN ŞARKIYI İADE ETTİĞİ KONUŞULUYOR


Bu cevaba bozulan Alişan, Berkay'ı sildi. Yeni albümü için Berkay'dan aldığı şarkıyı da iade etti. Alişan'ın yakın dostlarına "Berkay'ı tamamen sildim" dediği konuşuluyor.


BERKAY'DAN YANIT GELDİ!


Berkay konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve iddiaları reddetti. Alişanın 1 ay sonra söz ve müziği kendine ait olan şarkıyı söyleyeceğini de mesajına ekledi. İşte Berkay'ın o açıklaması:





Alişan, Berkay'ı Instagram'da takibi bıraktıAlişan, Berkay'ı Instagram'da takibi bıraktı


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