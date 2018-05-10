Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi!

İddiaya göre, Alişan
düğünden sonra yapılacak olan partide Berkay'ın sahne almasını istedi. Berkay da "Önce Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını verdi.
ALİŞAN'IN ŞARKIYI İADE ETTİĞİ KONUŞULUYOR
Bu cevaba bozulan Alişan, Berkay'ı
sildi. Yeni albümü için Berkay'dan aldığı şarkıyı da iade etti. Alişan'ın yakın dostlarına "Berkay'ı tamamen sildim" dediği konuşuluyor.
Berkay
BERKAY'DAN YANIT GELDİ!
konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve iddiaları reddetti. Alişanın 1 ay sonra söz ve müziği kendine ait olan şarkıyı söyleyeceğini de mesajına ekledi. İşte Berkay'ın o açıklaması:
Alişan, Berkay'ı Instagram'da takibi bıraktı
Elif Bayram