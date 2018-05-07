Alişan-Buse Varol çiftinin düğününde dolar şov!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan ve Buse Varol'a çocuk göndermesi

İZZET YILDIZHAN ŞOV YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan ve Buse Varol'a çocuk göndermesi

Çiğdem Saltık

ileMaçka'daki Swissotel'de yapılan 900 kişilik düğünle evlendi., İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kenan Tekdağ, iş adamı Murat Sancak ve Anar Mamadov, damadın nikah şahitleriydi. Gelinin şahitleri ise arkadaşları Müge Öztürk, Sevil Şeker Sözen, Nurhayat Çoban’dı.Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde'ın yakın arkadaşlarından'ın dolar şovu ise görülmeye değerdi.veçiftinin başından deste deste dolar saçan, düğünün öne çıkan isimlerinden oldu.Bu arada düğündeve'a çok sayıda Cumhuriyet altını takıldı. Çift, düğün boyunca takıların fazlalığı yüzünden zor anlar yaşadı.