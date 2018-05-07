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Alişan-Buse Varol çiftinin düğününde dolar şov!

Düzenlenen görkemli törenle dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çiftinin düğününde İzzet Yıldızhan ikiliyi sahnede dolar yağmuruna tuttu

07 Mayıs 2018, Pazartesi 12:34
Alişan-Buse Varol çiftinin düğününde dolar şov!
Türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol Maçka'daki Swissotel'de yapılan 900 kişilik düğünle evlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kenan Tekdağ, iş adamı Murat Sancak ve Anar Mamadov, damadın nikah şahitleriydi. Gelinin şahitleri ise arkadaşları Müge Öztürk, Sevil Şeker Sözen, Nurhayat Çoban’dı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan ve Buse Varol'a çocuk göndermesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan ve Buse Varol'a çocuk göndermesi



(Küçük bir not: Alişan, 2016 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 ay içinde evleneceğine yönelik söz vermişti. Alişan, konuyla ilgili Instagram hesabından "Söz verdim Cumhubaşkanımıza, söz ağızdan çıktı" yorumunu yapmıştı.)

İZZET YILDIZHAN ŞOV YAPTI

Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde Alişan'ın yakın arkadaşlarından İzzet Yıldızhan'ın dolar şovu ise görülmeye değerdi.

Alişan ve Buse Varol çiftinin başından deste deste dolar saçan İzzet Yıldızhan, düğünün öne çıkan isimlerinden oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan ve Buse Varol'a çocuk göndermesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan ve Buse Varol'a çocuk göndermesi

Bu arada düğünde Alişan ve Buse Varol'a çok sayıda Cumhuriyet altını takıldı. Çift, düğün boyunca takıların fazlalığı yüzünden zor anlar yaşadı.



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