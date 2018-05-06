Alişan, Buse Varol'u baba evinden davul-zurnayla çıkardı (İşte ilk fotoğraflar)

KAPININ ÖNÜNDE GÖBEK ATTILAR

Alişan ile Buse Varol kına gecesi düzenledi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

BABASI KIRMIZI KUŞAK TAKTI

İşte ikilinin mutlu anlarından kareler:

Çiğdem Saltık

, bugün dünyaevine gireceği nişanlısı'u baba evinden davullu zurnalı çiftetelli oynayarak çıkardı., bu akşam 19:00'da Swissotel'de oyuncuile evleniyor. Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek attı.Arkadaşlarıyla çiftetelli oynayıp göbek atanInstagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşıyor.'un babası kızına kırmızı kuşak taktı. Çok heyecanlı olduklarını dile getiren ikiliye yakın dostları da eşlik etti.