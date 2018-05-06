Alişan, Buse Varol'u baba evinden davul-zurnayla çıkardı (İşte ilk fotoğraflar)

Türkücü Alişan
, bugün dünyaevine gireceği nişanlısı Buse Varol
'u baba evinden davullu zurnalı çiftetelli oynayarak çıkardı.
KAPININ ÖNÜNDE GÖBEK ATTILAR
Alişan
, bu akşam 19:00'da Swissotel'de oyuncu Buse Varol
ile evleniyor. Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek attı.
Alişan ile Buse Varol kına gecesi düzenledi
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
Arkadaşlarıyla çiftetelli oynayıp göbek atan Alişan
Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşıyor.
BABASI KIRMIZI KUŞAK TAKTI
Buse Varol
'un babası kızına kırmızı kuşak taktı. Çok heyecanlı olduklarını dile getiren ikiliye yakın dostları da eşlik etti.
İşte ikilinin mutlu anlarından kareler:
Çiğdem Saltık