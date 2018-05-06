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Alişan, Buse Varol'u baba evinden davul-zurnayla çıkardı (İşte ilk fotoğraflar)

Türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol bu akşam nikâh masasına oturuyor. Alişan müstakbel eşi Buse Varool'u baba evinden davul-zurnayla çıkardı

06 Mayıs 2018, Pazar 13:14
Alişan, Buse Varol'u baba evinden davul-zurnayla çıkardı (İşte ilk fotoğraflar)
Türkücü Alişan, bugün dünyaevine gireceği nişanlısı Buse Varol'u baba evinden davullu zurnalı çiftetelli oynayarak çıkardı.

KAPININ ÖNÜNDE GÖBEK ATTILAR

Alişan, bu akşam 19:00'da Swissotel'de oyuncu Buse Varol ile evleniyor. Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek attı.

Alişan ile Buse Varol kına gecesi düzenlediAlişan ile Buse Varol kına gecesi düzenledi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Arkadaşlarıyla çiftetelli oynayıp göbek atan Alişan Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşıyor.



BABASI KIRMIZI KUŞAK TAKTI

Buse Varol'un babası kızına kırmızı kuşak taktı. Çok heyecanlı olduklarını dile getiren ikiliye yakın dostları da eşlik etti.



İşte ikilinin mutlu anlarından kareler:









 


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