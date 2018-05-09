Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

SÖZÜNÜ TUTTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan ve Buse Varol'a çocuk göndermesi

"ŞAHİDİMİZ OLMANIZ BİZİ GURURLANDIRDI"

Alişan: Türkiye evlenmemi bekliyormuş

İŞTE ALİŞAN'IN O PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

2 sene önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katılan, gecede'a 6 ay içinde evleneceğinin sözünü vermişti.Geçte olsa verdiği sözü tutan, nikah şahitliği için'ı davet etti. Çifttin şahitliğini yapan Erdoğan, evlilik cüzdanını'a teslim etti.Düğün telaşının ardından Instagram hesabındanve eşi'un olduğu fotoğrafı paylaşanaltına şu notu düştü:"Seçim arefesinde, birçok sorunla uğraşırken,neredeyse uyumadan milleti için çalışan Sayı Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. O koşuşturma içinde bizlere vakit ayırıp, nikah şahidimiz olmanız bizi inanılmaz gururlandırdı ve sevindirdi. Size kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman yanınızdayım."