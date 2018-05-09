Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

2 sene önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katılan Alişan
, gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a 6 ay içinde evleneceğinin sözünü vermişti.
SÖZÜNÜ TUTTU
Geçte olsa verdiği sözü tutan Alişan
, nikah şahitliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı davet etti. Çifttin şahitliğini yapan Erdoğan, evlilik cüzdanını Buse Varol
'a teslim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan ve Buse Varol'a çocuk göndermesi
"ŞAHİDİMİZ OLMANIZ BİZİ GURURLANDIRDI"
Düğün telaşının ardından Instagram hesabından Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Buse Varol
'un olduğu fotoğrafı paylaşan Alişan
altına şu notu düştü:
"Seçim arefesinde, birçok sorunla uğraşırken,neredeyse uyumadan milleti için çalışan Sayı Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. O koşuşturma içinde bizlere vakit ayırıp, nikah şahidimiz olmanız bizi inanılmaz gururlandırdı ve sevindirdi. Size kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman yanınızdayım."
Alişan: Türkiye evlenmemi bekliyormuş
İŞTE ALİŞAN'IN O PAYLAŞIMI:
Çiğdem Saltık