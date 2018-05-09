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Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Pazar günü Buse Varol'la evlenen Alişan, düğünden sonra yaptığı ilk paylaşımda nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

09 Mayıs 2018, Çarşamba 09:27
Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
2 sene önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katılan Alişan, gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 ay içinde evleneceğinin sözünü vermişti.

SÖZÜNÜ TUTTU

Geçte olsa verdiği sözü tutan Alişan, nikah şahitliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti. Çifttin şahitliğini yapan Erdoğan, evlilik cüzdanını Buse Varol'a teslim etti.

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"ŞAHİDİMİZ OLMANIZ BİZİ GURURLANDIRDI"

Düğün telaşının ardından Instagram hesabından Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Buse Varol'un olduğu fotoğrafı paylaşan Alişan altına şu notu düştü:

"Seçim arefesinde, birçok sorunla uğraşırken,neredeyse uyumadan milleti için çalışan Sayı Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. O koşuşturma içinde bizlere vakit ayırıp, nikah şahidimiz olmanız bizi inanılmaz gururlandırdı ve sevindirdi. Size kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman yanınızdayım."

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