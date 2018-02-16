Alişan'dan cimri diyenlere inat, sevgilisi Buse Varol'a 8 bin liralık hediye

8 BİN TL'LİK TELEFON ALDI

ALİŞAN VE BUSE MAYIS AYINDA EVLENİYOR

Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta evleniyor

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Elif Bayram

Alişan, sevgilisi Buse Varol'a Sevgililer Günü'nde paraya kıyıp jest yaptı.Şarkıcı, Buse Varol'a Nişantaşı City's'teki mağazadan 8 bin TL değerindealdı. Yükleme işlemleri yapıldıktan sonra telefonu teslim alan Alişan, kılıf ve kulaklığı da hediye etti.Öte yandan 3 buçuk aydır aşk yaşayanve6 Mayıs Pazar, Maçka’daki Swissotel’de 350 kişilik düğünle evlenecek.