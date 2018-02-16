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Alişan'dan cimri diyenlere inat, sevgilisi Buse Varol'a 8 bin liralık hediye

Sürekli cimri sözlerine maruz kalan Alişan, sevgilisine 14 Şubat'ta 8 bin TL'lik telefon aldı. Alişan, hediyesiyle cimri diyenlerin sesini kesti. 

16 Şubat 2018, Cuma 11:01
Alişan'dan cimri diyenlere inat, sevgilisi Buse Varol'a 8 bin liralık hediye
Alişan, sevgilisi Buse Varol'a Sevgililer Günü'nde paraya kıyıp jest yaptı.

8 BİN TL'LİK TELEFON ALDI

Şarkıcı, Buse Varol'a Nişantaşı City's'teki mağazadan 8 bin TL değerinde 256 GB'lık iPhone X aldı. Yükleme işlemleri yapıldıktan sonra telefonu teslim alan Alişan, kılıf ve kulaklığı da hediye etti.

ALİŞAN VE BUSE MAYIS AYINDA EVLENİYOR

Öte yandan  3 buçuk aydır aşk yaşayan Alişan ve Buse Varol  6 Mayıs Pazar, Maçka’daki Swissotel’de 350 kişilik düğünle evlenecek.



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