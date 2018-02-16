Alişan'dan cimri diyenlere inat, sevgilisi Buse Varol'a 8 bin liralık hediye

Alişan, sevgilisi Buse Varol'a Sevgililer Günü'nde paraya kıyıp jest yaptı. 8 BİN TL'LİK TELEFON ALDI Şarkıcı, Buse Varol'a Nişantaşı City's'teki mağazadan 8 bin TL değerinde 256 GB'lık iPhone X aldı. Yükleme işlemleri yapıldıktan sonra telefonu teslim alan Alişan, kılıf ve kulaklığı da hediye etti. ALİŞAN VE BUSE MAYIS AYINDA EVLENİYOR Öte yandan 3 buçuk aydır aşk yaşayan Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs Pazar, Maçka’daki Swissotel’de 350 kişilik düğünle evlenecek. Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta evleniyor Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması (Yollarını ayırdılar mı?) Çağla Şıkel: 'Paran mı bitti?' diye sordular Çağla Şıkel, Alişan'ı uyardı Alişan'ın sevgilisi Buse Varol ile oyuncu Müge Boz'un şaşırtan benzerliği Alişan ve Buse Varol İsviçre'ye tatile gitti