Alişan'dan eleştirilere sert cevap

İŞTE ALİŞAN'IN VERDİĞİ CEVAP

Alişan'dan evlilik sinyali

Haber Merkezi

Esra Erol'un kız kardeşidan ayrıldıktan sonra rol arkadaşıile ilişki yaşayan'u sahneye çıkardı ve düet yaptı.Buse Varol'un performansı beğeni topladı fakat paylaşılan fotoğrafın altına gelen ‘gösteriş’ suçlamalarınadayanamadı ve eleştirenlere sert bir cevap verdi.Bir Instagram takipçisi 'Bunlar birbirini sevmiyor. Alişan da kız da aşırı itici ve hiçbir aşk göremiyorum aralarında.Tamamen gösterişten ibaret yaşadıkları şey.' şeklinde yorum yaptı. Alişan bu yoruma adeta ateş püskürdüAlişan takipçisine şöyle ayar verdi:Peki bütün bu yazdıklarına eyvallah da... Eğer aynı dine mensupsak ki taktığın türbandan müslüman olduğun anlaşılıyor! Benim dinimde bir insanı tanımadan, arkasından gıybetini yapmak ya da karalamak günahtır diyor! Benden sana bir abin olarak tavsiye, sesimi veya yaptığım işi eleştir ama benim sevgim ya da özel hayatım hakkında beni tanımadan hukum verme. Hakkımı yine de helal ediyorum sana.