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Alişan'dan eleştirilere sert cevap

Alişan, yeni ilişkisine gelen ‘gösteriş’ suçlamalarına dayanamadı ve cevap verdi

04 Ocak 2018, Perşembe 23:38
Alişan'dan eleştirilere sert cevap
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Buse Varol ile ilişki yaşayan Alişan, Buse Varol'u sahneye çıkardı ve düet yaptı.

Buse Varol'un performansı beğeni topladı fakat paylaşılan fotoğrafın altına gelen ‘gösteriş’ suçlamalarına Alişan dayanamadı ve eleştirenlere sert bir cevap verdi.  

İşte Alişan ve Buse Varol'un sahnede olduğu anlar

İŞTE ALİŞAN'IN VERDİĞİ CEVAP

Bir Instagram takipçisi 'Bunlar birbirini sevmiyor. Alişan da kız da aşırı itici ve hiçbir aşk göremiyorum aralarında.Tamamen gösterişten ibaret yaşadıkları şey.' şeklinde yorum yaptı. Alişan bu yoruma adeta ateş püskürdü

Alişan takipçisine şöyle ayar verdi:

Peki bütün bu yazdıklarına eyvallah da... Eğer aynı dine mensupsak ki taktığın türbandan müslüman olduğun anlaşılıyor! Benim dinimde bir insanı tanımadan, arkasından gıybetini yapmak ya da karalamak günahtır diyor! Benden sana bir abin olarak tavsiye, sesimi veya yaptığım işi eleştir ama benim sevgim ya da özel hayatım hakkında beni tanımadan hukum verme. Hakkımı yine de helal ediyorum sana.



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