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Alişan'dan evlilik sinyali

Alişan sunucu Esra Erol’un kardeşi, nişanlısı Eda Erol’dan Eylül’de ayrılmış, Kasım’da ‘Dostlar Mahallesi’ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı

28 Aralık 2017, Perşembe 08:07
Alişan'dan evlilik sinyali
POSTA/ALİ KESER

Sevgililer önceki akşam Asmımescit’teki Tren Pera’da geç saatlere kadar eğlendi. Alişan çıkışta bu ilişkinin reklam olduğunu iddia edenler için “Geri zekalı” yorumunu yaptı. “Bizim geleceğe dair güzel planlarımız” var dedi.


DONDU KALDI


Haberciler, Buse Varol’a Alişan’ın meşhur tutumluğuna dair “Size karşı da cimri mi?” diye sordu. Alişan dondu kaldı. Buse Varol, “Bilmiyorum. Bunu söylemek için çok erken. Henüz bir şeyini görmedim” yanıtını verdi. Alişan da “Yılbaşı için sevgilinize ne hediye aldınız?” sorusunu “Manevi değeri yüksek hediyeler aldım” diyerek cevapladı.



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