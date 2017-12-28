Alişan'dan evlilik sinyali

POSTA/ALİ KESER
Sevgililer önceki akşam Asmımescit’teki Tren Pera’da geç saatlere kadar eğlendi. Alişan
çıkışta bu ilişkinin reklam olduğunu iddia edenler için “Geri zekalı” yorumunu yaptı. “Bizim geleceğe dair güzel planlarımız” var dedi.
DONDU KALDI
Haberciler, Buse Varol’a
Alişan’ın meşhur tutumluğuna dair “Size karşı da cimri mi?” diye sordu. Alişan dondu kaldı. Buse Varol, “Bilmiyorum. Bunu söylemek için çok erken. Henüz bir şeyini görmedim” yanıtını verdi. Alişan da “Yılbaşı için sevgilinize ne hediye aldınız?” sorusunu “Manevi değeri yüksek hediyeler aldım” diyerek cevapladı.
Buse Varol 'Alişan cimri mi?' sorusuna 'Bilmiyorum' dedi
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Elif Bayram