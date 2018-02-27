Alişan'dan korkutan açıklama: Ses tellerimde kist var

AMELİYAT MASASINA YATACAK

"İĞNE YAPTIRIP GELDİM"

ALİŞAN VE BUSE VARAL'UN DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Büşra Kamış

Oyuncu sevgilisi Buse Varol'la evlilik hazırlığı yapan şarkıcı Alişan, özel bir mekanda sahne aldı. Müstakbel kayınvalidesi ve sevgilisi Buse'nin de izlediği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, bilinmeyen hastalığını da ilk kez açıkladı. Alişan'ın bu açıklaması hayranlarını korkuttu.Konser sonrası sesinin gittiği gözlenen Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek yakın zamanda ameliyat masasına yatacağını belirtti.Ses tellerindeki kist yüzünden uzun zamandır sıkıntı yaşadığını belirten Alişan, "Konsere iğne yaptırıp geldim. Ses kısıklığı yapıyor. Ayın 5'inde ameliyat olacağım. Normalde küçüktü. Ancak aradan geçen zamanda büyüdü." ifadelerini kullandı.Alişan ile sevgilisi Buse Varol Dostlar Mahallesi dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen günlerde ailelerini de tanıştıran çift epey hızlı çıktı. İşte çiftin düğün tarihi... Bu kez elini çabuk tutan Alişan, Buse Varol'la 5 Mayıs'ta nikâh masasına oturacak.