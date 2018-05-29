Alişan ile Buse Varol beraber program sunacak

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Alişan ve Buse Varol çifti, 6 Mayıs'ta Swiss Otel'de görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Taze evli çift, aşk dolu paylaşımları ve eğlenceli videolarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü çiftin hayranları ''Allah nazarlardan saklasın'', ''Siz ne güzelsiniz'' gibi yorumlarda bulunuyor.

SHOW TV İLE GÖRÜŞÜLMÜŞ

Yapımcıların da peşine düştüğü Alişan ve eşinin yeni sezonda birlikte program yapacağı hatta Show TV ile görüştüğü konuşuluyor. Programın formatı ise Seda Sayan'ın programı ile aynı olacak.

TAKILARIN DEĞERİ 540 BİN TL

Bu arada Alişan ve Buse Varol'a düğünde 540 bin lira değerinde altın takılmıştı.

BURCUNA BAKMIŞ İLİŞKİ BAŞLAMIŞ

Alişan, Buse Varol ile tanışınca ilk işi burcunu sormak olmuş. Sonra uzmanların; İkizler ile Oğlak burcunun aşk hayatlarına dair yazdıkları yorumları okumuş. İyi anlaştıklarını öğrenince, aşk başlamış. Oğlak olan Buse, tıpkı Alişan gibi aşkta tutkulu, para konusunda tutumluymuş.