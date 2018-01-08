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Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı

Şarkıcı Alişan, aynı dizide birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncu sevgilisi Buse Varol ile ilk adımı attı

08 Ocak 2018, Pazartesi 23:53
Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı
Alişan, sevgilisi Buse Varol'u evine davet edip ailesiyle tanıştırdı.İkili ilişkilerinde ilk adımı bu tanışma ile atmış oldu.

MÜJDEYİ ECE ERKEN VERDİ


Alişan'ın yakın dostu Ece Erken, katıldığı bir programda tanışma haberini şu sözlerle duyurdu:

"Dün Buse, Alişan'ın evine gitti ve Suzan abla gelinini çok sevdi. İlk adımlar atıldı, haberiniz olsun!"

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sürekli cimri olduğu haberleriyle gündeme gelen Alişan, verdiği her hediyeyi sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinin hışmına uğradı.

Alişan, sevgilisi Buse Varol'u da alıp arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğumu için ziyarete gitti. Bebeğe altın takan Alişan fotoğrafın altına, "Taktığım altının büyüklüğü ve ağırlığından yastığa takamadık. O derece yani" notunu düştü.
Takipçiler, Alişan'a "Görgüsüz" yorumumu yağdırdı.

Alişan'a takipçilerinden tepki yağdı: Görgüsüz!Alişan'a takipçilerinden tepki yağdı: Görgüsüz!


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