Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı

MÜJDEYİ ECE ERKEN VERDİ

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Alişan'a takipçilerinden tepki yağdı: Görgüsüz!

Mine Bozkurt

, sevgilisi'u evine davet edip ailesiyle tanıştırdı.İkili ilişkilerinde ilk adımı bu tanışma ile atmış oldu.Alişan'ın yakın dostu Ece Erken, katıldığı bir programda tanışma haberini şu sözlerle duyurdu:"Dün Buse, Alişan'ın evine gitti ve Suzan abla gelinini çok sevdi. İlk adımlar atıldı, haberiniz olsun!"Sürekli cimri olduğu haberleriyle gündeme gelen Alişan, verdiği her hediyeyi sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinin hışmına uğradı.Alişan, sevgilisi Buse Varol'u da alıp arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğumu için ziyarete gitti. Bebeğe altın takan Alişan fotoğrafın altına, "Taktığım altının büyüklüğü ve ağırlığından yastığa takamadık. O derece yani" notunu düştü.Takipçiler, Alişan'a "" yorumumu yağdırdı.