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Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'u ablası Esra Erol kurtardı

Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol önceki akşam ablası Esra Erol’la birlikte Kafa Dergisi’nin yılbaşı partisine katıldı. Partiye geçen sene de katıldığını söyleyen Eda Erol, Alişan ve sevgilisi Buse Varol hakkında sorulan sorular karşısında epey gerildi

28 Aralık 2017, Perşembe 11:55
Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'u ablası Esra Erol kurtardı
Eda Erol, düğüne aylar kala ayrıldığı nişanlısı Alişan’ın kendisine yaptığı baskılarla gündem olmuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Eda Erol, ayrılık sonrası paylaştığı cesur pozlarıyla adından çok söz ettirdi. Alişan’la ayrıldıktan sonra pek fazla görüntü vermeyen Eda Erol, “11 senedir zaten görüşmüyorduk, bundan sonra da görüşmeyelim.” dedi.




Eda Erol'un Alişan'dan ayrıldıktan sonra paylaştığı cesur pozlardan biri...


'ONLAR HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEYEMEM'


Eski nişanlısı Alişan ve rol aldığı dizide tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Buse Varol hakkında sorulan sorular karşısında gerilen Eda Erol, “Onlar hakkında hiçbir şey söyleyemem.” demekle yetindi. Eda Erol’a tam Alişan ve yeni ilişkisi hakkında yeni bir soru yöneltilmişti ki, ablası Esra Erol olaya müdahale ederek kardeşini kurtardı.



Buse Varol, Alişan’ın cimriliği sorulunca şu yanıtı verdi
Alişan ve sevgilisi Buse Varol...

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