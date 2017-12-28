Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'u ablası Esra Erol kurtardı



'ONLAR HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEYEMEM'

Eda Erol, sporcu sütyeniyle fotoğraf paylaştı

Ve Eda Erol oyuncu oldu

Eda Erol'dan takipçisine sert ayar

Eda Erol göğüslerini küçülttürdü

Elif Bayram

düğüne aylar kala ayrıldığı nişanlısı Alişan’ın kendisine yaptığı baskılarla gündem olmuştu.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Eda Erol, ayrılık sonrası paylaştığı cesur pozlarıyla adından çok söz ettirdi.ayrıldıktan sonra pek fazla görüntü vermeyen Eda Erol, “11 senedir zaten görüşmüyorduk, bundan sonra da görüşmeyelim.” dedi.Eski nişanlısıve rol aldığı dizide tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Buse Varol hakkında sorulan sorular karşısında gerilen“Onlar hakkında hiçbir şey söyleyemem.” demekle yetindi. Eda Erol’a tam Alişan ve yeni ilişkisi hakkında yeni bir soru yöneltilmişti ki, ablası Esra Erol olaya müdahale ederek kardeşini kurtardı.