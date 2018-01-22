Alişan'ın hayranları: Yengeyi klibinde oynat

Hayranları, 3 aydır aşk yaşadığı Buse Varol’u
klibinde oynatması için Alişan’a
sosyal medyadan baskı yapmaya başladı.
Tarkan
TARKAN DA EŞİYLE KLİP ÇEKMİŞTİ
da ‘Beni Çok Sev’
klibinde eşi Pınar Tevetoğlu
ile kamera karşısına geçmişti.
ALİŞAN BU KEZ ELİNİ ÇABUK TUTTU
Öte yandan, Alişan
ile sevgilisi Buse Varol Dostlar Mahallesi
dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen günlerde ailelerini de tanıştıran çift 5 Mayıs'ta evlenme kararı aldı.
Alişan ve Buse Varol
ailelerini tanıştırdığında sosyal medyadan bu pozu paylaşmıştı.
Alişan ve Buse Varol'un düğün tarihi belli oldu
Alişan önce albüm yapacak sonra evlenecek
Alişan ve Buse Varol'un aileleri buluştu
Buse Varol kimdir? (Alişan'ın yeni sevgilisi)
Elif Bayram