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Alişan'ın hayranları: Yengeyi klibinde oynat

Alişan dört yıldır hazırlıkları süren albümünü yakında çıkaracak

22 Ocak 2018, Pazartesi 07:17
Alişan'ın hayranları: Yengeyi klibinde oynat
Hayranları, 3 aydır aşk yaşadığı Buse Varol’u klibinde oynatması için Alişan’a sosyal medyadan baskı yapmaya başladı.


TARKAN DA EŞİYLE KLİP ÇEKMİŞTİ


Tarkan da ‘Beni Çok Sev’ klibinde eşi Pınar Tevetoğlu ile kamera karşısına geçmişti.


ALİŞAN BU KEZ ELİNİ ÇABUK TUTTU


Öte yandan, Alişan ile sevgilisi Buse Varol Dostlar Mahallesi dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen günlerde ailelerini de tanıştıran çift 5 Mayıs'ta evlenme kararı aldı.

Alişan ve Buse Varol ailelerini tanıştırdığında sosyal medyadan bu pozu paylaşmıştı.




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