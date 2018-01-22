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Alişan'ın sevgilisi Buse Varol ile oyuncu Müge Boz'un şaşırtan benzerliği

Türkücü Alişan'ın oyuncu sevgilisi Buse Varol ile meslektaşı Müge Boz'un benzerliği dikkat çekti. Buse Varol bu benzerliği meslektaşı Müge Boz'a sordu

23 Ocak 2018, Salı 07:39
Alişan'ın sevgilisi Buse Varol ile oyuncu Müge Boz'un şaşırtan benzerliği
Alişan, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı, oyuncu Buse Varol ile 3 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. ''Bu kez nişan yok, direkt nikah masasına oturacağım'' diyen Alişan elini çabuk tuttu. Çift 5 Mayıs’ta evleniyor.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Buse Varol'un kendisi gibi oyuncu olan Müge Boz'a benzerliği ise şaşırtıyor. İkilinin takipçileri benzerliklerini yaptıkları yorumlarla da belirtiyordu.

Bugün Buse Varol'dan bir Müge Boz paylaşımı geldi. Instagram hesabından Müge Boz'un videosunu paylaşan Buse Varol'un yönelttiği ''Kendinizi Buse mi hissediyorsunuz Müge mi?'' sorusuna Müge Boz bakın ne cevap veriyor!

Ünlülerin şaşırtan benzerleriÜnlülerin şaşırtan benzerleri

İŞTE MÜGE BOZ'UN YANITI:



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