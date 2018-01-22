Alişan'ın sevgilisi Buse Varol ile oyuncuMüge Boz'un şaşırtan benzerliği

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Ünlülerin şaşırtan benzerleri

İŞTE MÜGE BOZ'UN YANITI:

Alişan ve Buse Varol'un aileleri buluştu

Buse Varol kimdir? (Alişan'ın yeni sevgilisi)

Çiğdem Saltık

, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı, oyuncuile 3 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. ''Bu kez nişan yok, direkt nikah masasına oturacağım'' diyen Alişan elini çabuk tuttu. Çift 5 Mayıs’ta evleniyor.kendisi gibi oyuncu olana benzerliği ise şaşırtıyor. İkilinin takipçileri benzerliklerini yaptıkları yorumlarla da belirtiyordu.Bugün'dan birpaylaşımı geldi. Instagram hesabından Müge Boz'un videosunu paylaşan Buse Varol'un yönelttiği ''Kendinizi Buse mi hissediyorsunuz Müge mi?'' sorusuna Müge Boz bakın ne cevap veriyor!