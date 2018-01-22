Alişan'ın sevgilisi Buse Varol ile oyuncuMüge Boz'un şaşırtan benzerliği

Alişan
, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı, oyuncu Buse Varol
ile 3 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. ''Bu kez nişan yok, direkt nikah masasına oturacağım'' diyen Alişan elini çabuk tuttu. Çift 5 Mayıs’ta evleniyor.
ŞAŞIRTAN BENZERLİK
Buse Varol'un
kendisi gibi oyuncu olan Müge Boz'
a benzerliği ise şaşırtıyor. İkilinin takipçileri benzerliklerini yaptıkları yorumlarla da belirtiyordu.
Bugün Buse Varol
'dan bir Müge Boz
paylaşımı geldi. Instagram hesabından Müge Boz'un videosunu paylaşan Buse Varol'un yönelttiği ''Kendinizi Buse mi hissediyorsunuz Müge mi?'' sorusuna Müge Boz bakın ne cevap veriyor!
Ünlülerin şaşırtan benzerleri
İŞTE MÜGE BOZ'UN YANITI:
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Çiğdem Saltık