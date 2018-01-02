Alişan'ın sevgilisi: Evleneceğim, vermezlerse kaçacağım!



"UFUKTA EVLİLİK Mİ VAR?"

Alişan'dan evlilik sinyali

Buse Varol 'Alişan cimri mi?' sorusuna 'Bilmiyorum' dedi

Alişan, yeni aşkı Buse Varol'u anlatırken pot kırdı: Fazla kız yoktu

Haber Merkezi

kız kardeşi Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Buse Varol ile ilişki yaşayan Alişan bu sefer mutluluğu buldu. İkilinin birlikte yaptığı paylaşımlarda çok eğlendikleri de dikkatlerden kaçmadı.ile Instagram'dan eğlenceli bir video paylaştı. Sosyal medyada "Evleneceğim vermezlerse kaçacağım" diyerek fenomen olan kadını taklit eden Buse Varol herkesi gülümsetti. Buse ile Alişan'ın bu videosu akıllara "Ufukta evlilik mi var?" sorusunu getirdi.