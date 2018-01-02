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Alişan'ın sevgilisi: Evleneceğim, vermezlerse kaçacağım!

Alişan'ın sevgilisi Buse Varol "Evleneceğim vermezlerse kaçacağım" videosuyla olay olan kadını taklit etti. İkilinin bu komik videosu "Ufukta evlilik mi var?" sorusunu akıllara getirdi

02 Ocak 2018, Salı 13:17
Alişan'ın sevgilisi: Evleneceğim, vermezlerse kaçacağım!
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Buse Varol ile ilişki yaşayan Alişan bu sefer mutluluğu buldu. İkilinin birlikte yaptığı paylaşımlarda çok eğlendikleri de dikkatlerden kaçmadı.


"UFUKTA EVLİLİK Mİ VAR?"


Buse Varol, Alişan ile Instagram'dan eğlenceli bir video paylaştı. Sosyal medyada "Evleneceğim vermezlerse kaçacağım" diyerek fenomen olan kadını taklit eden Buse Varol herkesi gülümsetti. Buse ile Alişan'ın bu videosu akıllara "Ufukta evlilik mi var?" sorusunu getirdi.



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