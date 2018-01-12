Alişan'ın yeni aşkı Buse Varol kimdir?



DERECE ALAMADI!



BUSE VAROL KAÇ KİLO VE BOYU KAÇ?

Buse Varol, aşkını ilan etti! Alişan'dan sürpriz hamle geldi!

Elif Bayram

Şarkıcı, sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanmış, çift Eylül'de yüzükleri atmıştı., aşkı yeni dizisinin setinde buldu. Şarkıcı,final yapan “Dostlar Mahallesi” dizisindeki rol arkadaşı’la ilişki yaşamaya başladı. İkili birlikte yurtdışı tatiline de çıktı.Öte yandan Alişan'ın yeni sevgilisi2012 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldığı fakat derece alamadığı ortaya çıktı.Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi var. 2012 yılında düzenlenmiş olangüzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçti.MotaÖzel Ders aldı. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırdı.Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekiyor; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavi.