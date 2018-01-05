Alişan Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybetti (Alişan Kapaklıkaya siyah pantolon hikayesi)

KIZI KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

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ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

Alişan Kapaklıkaya'nın siyah pantolon hikayesi herkesi ağlattı

Alişan Kapaklıkaya ve kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız

Adem Özdoğan

Katıldığı TV programında ‘’ hikayesi ile tüm Türkiye’yi ağlatan ve hikayesinde kanser hastası kızından da bahseden ykızı için dua istemişti.Uzun süredir kanser tedavisi gören’nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız dün akşam hayata gözlerini yumdu. Vefat haberine ve cenaze programına ilişkin Alişan Kapaklıkaya’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; “Alişan Kapaklıkaya ve Hayat Kapaklıkaya'nın kızları, Harun Yıldız'ın eşi Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018 Perşembe günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 Ocak Cuma günü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Sığırcık Köyü Camii'nde kılınacak Cuma namazına müteakip Sığırcık Köyü mezarlığında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.”1962 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan Alişan Kapaklıkaya, 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1987-92 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1985-2000 yılları arasında Adana'da bazı liselerde öğretmenlik yaptı.