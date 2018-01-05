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Alişan Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybetti (Alişan Kapaklıkaya siyah pantolon hikayesi)

Siyah pantolon hikayesi ile tüm Türkiye’yi ağlatan Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavisi gören kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız hayatını kaybetti. Yazar Alişan Kapaklıkaya, bir televizyon kanalında katıldığı programda çocukluğunda yaşadığı siyah pantolon hikayesini anlatmıştı. Alişan Kapaklıkaya, o hikayesinde yaşadığı kardeş acısını anlatıyordu, dün de kızı hayatını kaybedince kardeşinden sonra bir büyük acı daha yaşamış oldu

05 Ocak 2018, Cuma 09:39
Alişan Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybetti (Alişan Kapaklıkaya siyah pantolon hikayesi)
Katıldığı TV programında ‘Siyah pantolon’ hikayesi ile tüm Türkiye’yi ağlatan ve hikayesinde kanser hastası kızından da bahseden yazar Alişan Kapaklıkaya kızı için dua istemişti.
 

KIZI KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU


Uzun süredir kanser tedavisi gören Alişan Kapaklıkaya’nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız dün akşam hayata gözlerini yumdu. Vefat haberine ve cenaze programına ilişkin Alişan Kapaklıkaya’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; “Alişan Kapaklıkaya ve Hayat Kapaklıkaya'nın kızları, Harun Yıldız'ın eşi Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018 Perşembe günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 Ocak Cuma günü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Sığırcık Köyü Camii'nde kılınacak Cuma namazına müteakip Sığırcık Köyü mezarlığında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.”
 

 

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?


1962 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan Alişan Kapaklıkaya, 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1987-92 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1985-2000 yılları arasında Adana'da bazı liselerde öğretmenlik yaptı. 

Alişan Kapaklıkaya'nın siyah pantolon hikayesi herkesi ağlattıAlişan Kapaklıkaya'nın siyah pantolon hikayesi herkesi ağlattı



              Alişan Kapaklıkaya ve kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız
 

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