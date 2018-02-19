Alişan Kapaklıkaya'nın vefat eden kızına yazdığı mektup Zahide Yetiş'i ağlattı

Büşra Kamış

Eğitimci ve yazar kimliğiyle tanınanTRT Diyanet kanalında katılmış olduğu bir programda kardeşi ile başından geçenni anlatmış ve herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Kapaklıkaya'nın videosu kısa sürede sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı. Geçtiğimiz ay kızını kaybeden'in programındaokuyunca tüm stüdyo yasa boğuldu.Kanser tedavisi gören kızını geçtiğimiz ay kaybeden Alişan Kapaklıkaya, Zahide Yetiş'in konuğu oldu. Kapaklıkaya canlı yayında kızına yazdığı mektubu okuyunca başta programın sunucusu Zahide Yetiş olmak üzere tüm stüdyoyu adeta gözyaşlarına boğdu. O anlar izleyenleri de duygulandırdı.Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavisi gören kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybetmişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız bu akşam hayata gözlerini yumdu. Vefat haberine ve cenaze programına ilişkin Alişan Kapaklıkaya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;“Alişan Kapaklıkaya ve Hayat Kapaklıkaya’nın kızları, Harun Yıldız’ın eşi Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018 Perşembe günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 Ocak Cuma günü Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin Sığırcık Köyü Camii’nde kılınacak Cuma namazına müteakip Sığırcık Köyü mezarlığında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.”1962 yılında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde doğan Kapaklıkaya, 1985 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. 1987-92 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1985-2000 yılları arasında Adana’da bazı liselerde öğretmenlik yaptı. Evli olan Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavisi gören bir kızı vardır.