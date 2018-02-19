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Alişan Kapaklıkaya'nın vefat eden kızına yazdığı mektup Zahide Yetiş'i ağlattı

Katıldığı bir televizyon programında vefat eden erkek kardeşiyle ilgili anlattığı siyah pantolon hikayesiyle tüm Türkiye'yi adeta gözyaşlarına boğmuştu. Alişan Kapaklıkaya, bu kez kanserden kaybettiği kızına yazdığı duygu dolu mektupla gündeme geldi. Zahide Yetiş'in programına katılan Kapaklıkaya, Yetiş'i gözyaşlarına boğdu. İşte o anlar...

Alişan Kapaklıkaya'nın vefat eden kızına yazdığı mektup Zahide Yetiş'i ağlattı
Eğitimci ve yazar kimliğiyle tanınan Alişan Kapaklıkaya TRT Diyanet kanalında katılmış olduğu bir programda kardeşi ile başından geçen siyah pantolon hikayesini anlatmış ve herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Kapaklıkaya'nın videosu kısa sürede sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı. Geçtiğimiz ay kızını kaybeden Alişan Kapaklıkaya, Zahide Yetiş'in programında kızına yazdığı mektubu okuyunca tüm stüdyo yasa boğuldu. 

ZAHİDE YETİŞ'İN PROGRAMINA KONUK OLDU

Kanser tedavisi gören kızını geçtiğimiz ay kaybeden Alişan Kapaklıkaya, Zahide Yetiş'in konuğu oldu. Kapaklıkaya canlı yayında kızına yazdığı mektubu okuyunca  başta programın sunucusu Zahide Yetiş olmak üzere tüm stüdyoyu adeta gözyaşlarına boğdu. O anlar izleyenleri de duygulandırdı. 




TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN ADAM ALİŞAN KAPALIKAYA'NIN KIZI VEFAT ETTİ

Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavisi gören kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybetmişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız bu akşam hayata gözlerini yumdu. Vefat haberine ve cenaze programına ilişkin Alişan Kapaklıkaya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

“Alişan Kapaklıkaya ve Hayat Kapaklıkaya’nın kızları, Harun Yıldız’ın eşi Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018 Perşembe günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 Ocak Cuma günü Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin Sığırcık Köyü Camii’nde kılınacak Cuma namazına müteakip Sığırcık Köyü mezarlığında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.”

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

1962 yılında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde doğan Kapaklıkaya, 1985 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. 1987-92 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1985-2000 yılları arasında Adana’da bazı liselerde öğretmenlik yaptı. Evli olan Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavisi gören bir kızı vardır. 


 


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