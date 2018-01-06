Alişan Kapaklıkaya yine ağlattı ( Alişan Kapaklıkaya kimdir?)

Yazar Alişan Kapaklıkaya, bir televizyon kanalında katıldığı programda çocukluğunda yaşadığı siyah pantolon hikayesini anlatmıştı. Alişan Kapaklıkaya, o hikayesinde yaşadığı kardeş acısını anlatıyordu, Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybedince kardeşinden sonra bir büyük acı yaşadı.
HERKESİ YASA BOĞDU
Alişan Kapaklıkaya'nın kızının cenazesinde yaptığı konuşma ise sosyal medyada izleyenleri yasa boğdu
Alişan Kapaklıkaya ve vefat eden kızı Zuhal Kapaklıkaya
Alişan Kapaklıkaya'nın siyah pantolon hikayesi herkesi ağlattı
Kapaklıkaya'nın cenazedeki duygusal konuşması:
ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?
Yoksul bir ailede dört kardeşten biri olarak dünyaya gelen Alişan Kapaklıkaya 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1985–2000 yılları arasında Adana Merkez'de Milli Eğitim'e bağlı liselerde öğretmenlik yaptı.
1987–1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca eğitim üzerine yazdığı tezleriyle uluslararası alanlarda da çalışmalarda bulundu.
Haber Merkezi