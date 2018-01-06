Alişan Kapaklıkaya yine ağlattı ( Alişan Kapaklıkaya kimdir?)



HERKESİ YASA BOĞDU

Alişan Kapaklıkaya'nın siyah pantolon hikayesi herkesi ağlattı



ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

Haber Merkezi

Yazar Alişan Kapaklıkaya, bir televizyon kanalında katıldığı programda çocukluğunda yaşadığı siyah pantolon hikayesini anlatmıştı. Alişan Kapaklıkaya, o hikayesinde yaşadığı kardeş acısını anlatıyordu, Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybedince kardeşinden sonra bir büyük acı yaşadı.Alişan Kapaklıkaya'nın kızının cenazesinde yaptığı konuşma ise sosyal medyada izleyenleri yasa boğduYoksul bir ailede dört kardeşten biri olarak dünyaya gelen Alişan Kapaklıkaya 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1985–2000 yılları arasında Adana Merkez'de Milli Eğitim'e bağlı liselerde öğretmenlik yaptı.1987–1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca eğitim üzerine yazdığı tezleriyle uluslararası alanlarda da çalışmalarda bulundu.