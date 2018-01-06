15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Alişan Kapaklıkaya yine ağlattı ( Alişan Kapaklıkaya kimdir?)

Siyah pantolon hikayesi ile tüm Türkiye’yi ağlatan Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavisi gören kızı Zuhal Kapaklıkaya hayatını kaybetti. Kapaklıkaya, kızının cenazesinde yaptığı konuşma herkesi ağlattı

06 Ocak 2018, Cumartesi 19:09
Alişan Kapaklıkaya yine ağlattı ( Alişan Kapaklıkaya kimdir?)
Yazar Alişan Kapaklıkaya, bir televizyon kanalında katıldığı programda çocukluğunda yaşadığı siyah pantolon hikayesini anlatmıştı. Alişan Kapaklıkaya, o hikayesinde yaşadığı kardeş acısını anlatıyordu, Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybedince kardeşinden sonra bir büyük acı yaşadı.


HERKESİ YASA BOĞDU


Alişan Kapaklıkaya'nın kızının cenazesinde yaptığı konuşma ise sosyal medyada izleyenleri yasa boğdu


Alişan Kapaklıkaya ve vefat eden kızı Zuhal Kapaklıkaya

Alişan Kapaklıkaya'nın siyah pantolon hikayesi herkesi ağlattıAlişan Kapaklıkaya'nın siyah pantolon hikayesi herkesi ağlattı

Kapaklıkaya'nın cenazedeki duygusal konuşması:

 


ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?


Yoksul bir ailede dört kardeşten biri olarak dünyaya gelen Alişan Kapaklıkaya 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1985–2000 yılları arasında Adana Merkez'de Milli Eğitim'e bağlı liselerde öğretmenlik yaptı.



1987–1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca eğitim üzerine yazdığı tezleriyle uluslararası alanlarda da çalışmalarda bulundu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kucağında bebeğiyle uyuşturucu satarken yakalandı

Kucağında bebeğiyle uyuşturucu satarken yakalandı
İstanbul Sarıyer'de otomobil denize uçtu

İstanbul Sarıyer'de otomobil denize uçtu
Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı!

Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı!
Camiye girip yardım paralarını çaldı

Camiye girip yardım paralarını çaldı
Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan Münir Özkul'un ailesine taziye ziyareti

Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan Münir Özkul'un ailesine taziye ziyareti
Son dakika: Diyarbakır'da bir binada patlama meydana geldi

Son dakika: Diyarbakır'da bir binada patlama meydana geldi
İstanbul Balat’ta buz gibi havada denizden haç çıkarma töreni yapıldı

İstanbul Balat’ta buz gibi havada denizden haç çıkarma töreni yapıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi
Dalaman İlçe Jandarma Komutanına FETÖ'den gözaltı

Dalaman İlçe Jandarma Komutanına FETÖ'den gözaltı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin uçağı acil iniş yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin uçağı acil iniş yaptı
İstanbul Avcılar'da yangın paniği

İstanbul Avcılar'da yangın paniği