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Alişan kaynanasına şarkılar söyledi

​Alişan önceki akşam Kıbrıs-Girne’deki Merit Otel’de sahneye çıktı. Kendisini en ön masada izleyenler arasında annesi Suzan Tektaş, müstakbel eşi Buse Varol ve kayınvalidesi Birsen Özgan vardı

Alişan kaynanasına şarkılar söyledi
Hakan Kırarslan


BİN KİŞİLİK DÜĞÜN


Dünürlerin uyumu, sohbeti dikkat çekti. Alişan 6 Mayıs’da, Maçka’daki Swissotel’de yapacakları 1000 kişilik düğün için hazırlıklara başladıklarını söyledi.


Buse Varol’un annesi Birsen Özgan


25 MART'TA İSTEYECEK


Alişan “Kız isteme töreni 25 Mart’ta, yani Buse’nin 28. doğum gününde olacak. Nikahtan sonra evliliğin tadını çıkaracağız, birlikte gezeceğiz, tatil yapacağız. Bebek sonra. Acelesi yok” dedi. Gelinliğini modacı Hakan Akkaya’nın tasarlayacağını söyleyen oyuncu Buse Varol ise “Modeli daha belli değil. Ama sade bir şey tercih edeceğim” şeklinde konuştu.


Alişan’ın annesi Suzan Tektaş


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