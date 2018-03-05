Alişan kaynanasına şarkılar söyledi

Hakan Kırarslan



BİN KİŞİLİK DÜĞÜN



25 MART'TA İSTEYECEK

İdil Janet Demiray

Dünürlerin uyumu, sohbeti dikkat çekti.6 Mayıs’da, Maçka’daki Swissotel’de yapacakları 1000 kişilik düğün için hazırlıklara başladıklarını söyledi.Buse Varol’un annesi Birsen ÖzganAlişan “Kız isteme töreni 25 Mart’ta, yani Buse’nin 28. doğum gününde olacak. Nikahtan sonra evliliğin tadını çıkaracağız, birlikte gezeceğiz, tatil yapacağız. Bebek sonra. Acelesi yok” dedi. Gelinliğini modacı Hakan Akkaya’nın tasarlayacağını söyleyen oyuncu Buse Varol ise “Modeli daha belli değil. Ama sade bir şey tercih edeceğim” şeklinde konuştu.Alişan’ın annesi Suzan Tektaş