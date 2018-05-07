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Alişan'la evlenen Buse Varol, soyadını değiştirdi

Dün akşam düzenlenen düğün töreniyle sevgilisi Alişan'la dünya evine giren Buse Varol, Instagram profilindeki soyadını 'Tektaş' olarak güncelledi

07 Mayıs 2018, Pazartesi 13:11
Alişan'la evlenen Buse Varol, soyadını değiştirdi
Oyuncu Buse Varol ve türkücü Alişan, magazin dünyasında yılın düğünü olarak adlandırılan törenle evlendi. Düğüne 20 dakika kala paylaşım yapmayı bırakan Buse Varol, soyadını değiştirmek için Instagram'a girdi.

12 gün önce Alişan ile fotoğrafını paylaşan Buse Varol, "Bu Alişan ile Varol olarak son fotoğrafım. Allah'ın izniyle 12 gün sonra Tektaş olarak ilk fotoğrafımızı koyacağım" demişti.



VAROL'U TEKTAŞ YAPTI

Sözünde duran oyuncu düğünden fotoğraf paylaşmak yerine ilk iş olarak soyadını değiştirdi.

Alişan-Buse Varol çiftinin düğününde dolar şov!Alişan-Buse Varol çiftinin düğününde dolar şov!

Alişan ve Buse Varol'un düğününe ünlü akını (Alişan'ın düğününe katılan ünlü isimler)Alişan ve Buse Varol'un düğününe ünlü akını (Alişan'ın düğününe katılan ünlü isimler)




 


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