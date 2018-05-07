Alişan'la evlenen Buse Varol, soyadını değiştirdi

VAROL'U TEKTAŞ YAPTI

Alişan-Buse Varol çiftinin düğününde dolar şov!

Alişan ve Buse Varol'un düğününe ünlü akını (Alişan'ın düğününe katılan ünlü isimler)

Çiğdem Saltık

Oyuncuve türkücü, magazin dünyasında yılın düğünü olarak adlandırılan törenle evlendi. Düğüne 20 dakika kala paylaşım yapmayı bırakan, soyadını değiştirmek için Instagram'a girdi.12 gün önceile fotoğrafını paylaşan"Bu Alişan ile Varol olarak son fotoğrafım. Allah'ın izniyle 12 gün sonra Tektaş olarak ilk fotoğrafımızı koyacağım" demişti.Sözünde duran oyuncu düğünden fotoğraf paylaşmak yerine ilk iş olarak soyadını değiştirdi.