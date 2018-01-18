Alişan önce albüm yapacak sonra evlenecek



'AİLELER BİR ARAYA GELDi'

ALİŞAN VE EDA EROL AŞKI NEDEN BİTTİ?

Alişan ve Buse Varol'un aileleri buluştu

Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı

Buse Varol 'Alişan cimri mi?' sorusuna 'Bilmiyorum' dedi

Elif Bayram

Sevgililer önceki gün İstinyepar'taydı. "Yüzükler ne zaman takılacak?" sorusuna"Aman durun 'Maşallah' deyin. Nazar değmesin inşallah. Şimdi albüm zamanı. Nikahı ondan sonra düşünürüz" yanıtını verdi.Öte yandan çiftin aileleri geçen hafta bir araya geldi.. Çift, ailelerinin otoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ve Alişan 29 Haziran'da nişanlandı. Kasım ayında evlenmeyi planlayan çift eylül ayında yollarını ayırdı. Alişan ve Eda Erol'un ayrılığı hakkında iki tane iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri çiftin, Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu'yu unutamadığı için ayrıldıklarıydı. Diğeri de Eda Erol'un oyuncu olmak istemesi ve Alişan'ın buna izin vermemesiydi.Öte yandan Eda Erol'un Alişan ile birlikteyken defalarca yüzük attığını ve Alişan'ın da en son canına tak edip ayrılık kararı aldığı da konuşulanlar arasında.