Alişan önce albüm yapacak sonra evlenecek

Sevgililer önceki gün İstinyepar'taydı. "Yüzükler ne zaman takılacak?" sorusuna Alişan
"Aman durun 'Maşallah' deyin. Nazar değmesin inşallah. Şimdi albüm zamanı. Nikahı ondan sonra düşünürüz" yanıtını verdi.
'AİLELER BİR ARAYA GELDi'
Öte yandan çiftin aileleri geçen hafta bir araya geldi.. Çift, ailelerinin otoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.
ALİŞAN VE EDA EROL AŞKI NEDEN BİTTİ?
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ve Alişan 29 Haziran'da nişanlandı. Kasım ayında evlenmeyi planlayan çift eylül ayında yollarını ayırdı. Alişan ve Eda Erol'un ayrılığı hakkında iki tane iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri çiftin, Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu'yu unutamadığı için ayrıldıklarıydı. Diğeri de Eda Erol'un oyuncu olmak istemesi ve Alişan'ın buna izin vermemesiydi.
Öte yandan Eda Erol'un Alişan ile birlikteyken defalarca yüzük attığını ve Alişan'ın da en son canına tak edip ayrılık kararı aldığı da konuşulanlar arasında.
Alişan ve Buse Varol'un aileleri buluştu
Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı
Buse Varol 'Alişan cimri mi?' sorusuna 'Bilmiyorum' dedi
Elif Bayram