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Alişan önce albüm yapacak sonra evlenecek

Alişan ile sevgilisi Buse Varol Dostlar Mahallesi dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı

18 Ocak 2018, Perşembe 07:13
Alişan önce albüm yapacak sonra evlenecek
Sevgililer önceki gün İstinyepar'taydı. "Yüzükler ne zaman takılacak?" sorusuna Alişan "Aman durun 'Maşallah' deyin. Nazar değmesin inşallah. Şimdi albüm zamanı. Nikahı ondan sonra düşünürüz" yanıtını verdi.


'AİLELER BİR ARAYA GELDi'


Öte yandan çiftin aileleri geçen hafta bir araya geldi.. Çift, ailelerinin otoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı. 


 

ALİŞAN VE EDA EROL AŞKI NEDEN BİTTİ?


Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ve Alişan 29 Haziran'da nişanlandı. Kasım ayında evlenmeyi planlayan çift eylül ayında yollarını ayırdı. Alişan ve Eda Erol'un ayrılığı hakkında iki tane iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri çiftin, Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu'yu unutamadığı için ayrıldıklarıydı. Diğeri de Eda Erol'un oyuncu olmak istemesi ve Alişan'ın buna izin vermemesiydi. 

Öte yandan Eda Erol'un Alişan ile birlikteyken defalarca yüzük attığını ve Alişan'ın da en son canına tak edip ayrılık kararı aldığı da konuşulanlar arasında.



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