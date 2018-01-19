Alişan ve Buse Varol'un düğün tarihi belli oldu

Alişan
ve oyuncu sevgilisi Buse Varol'un
düğün tarihi belli oldu. Alişan ve kendisiyle aynı dizide rol alan sevgilisi Buse Varol’un aileleri tanıştı, ikili böylece ilk adımı attı.
Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan-Buse Varol
çifti şimdi de evlilik için gün saymaya başladı. Alişan'ın yakın arkadaşı Seren Serengil, ikilinin nikâh tarihini açıkladı.
DÜĞÜN TARİHİ: 5 MAYIS
Bu kez elini çabuk tutan Alişan, Buse Varol'la 5 Mayıs'ta nikâh masasına oturacak.
Alişan ve Buse Varol
ailelerini tanıştırdığında sosyal medyadan bu pozu paylaşmıştı.
ALİŞAN VE EDA EROL AŞKI NEDEN BİTTİ?
Alişan Buse Varol'la sevgili olmadan önce Eda Erol ile nişanlıydı. Peki Eda Erol ve Alişan neden ayrıldılar? İşte detaylar...
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ve Alişan 29 Haziran'da nişanlandı. Kasım ayında evlenmeyi planlayan çift eylül ayında yollarını ayırdı. Alişan ve Eda Erol'un ayrılığı hakkında iki tane iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri çiftin, Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu'yu unutamadığı için ayrıldıklarıydı. Diğeri de Eda Erol'un oyuncu olmak istemesi ve Alişan'ın buna izin vermemesiydi.
Öte yandan Eda Erol'un Alişan ile birlikteyken defalarca yüzük attığını ve Alişan'ın da en son canına tak edip ayrılık kararı aldığı da konuşulanlar arasında.
Alişan önce albüm yapacak sonra evlenecek
Alişan ve Buse Varol'un aileleri buluştu
Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı
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Elif Bayram