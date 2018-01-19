Alişan ve Buse Varol'un düğün tarihi belli oldu



DÜĞÜN TARİHİ: 5 MAYIS

ALİŞAN VE EDA EROL AŞKI NEDEN BİTTİ?

Alişan önce albüm yapacak sonra evlenecek

Alişan ve Buse Varol'un aileleri buluştu

Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı

Buse Varol 'Alişan cimri mi?' sorusuna 'Bilmiyorum' dedi

Elif Bayram

ve oyuncu sevgilisidüğün tarihi belli oldu. Alişan ve kendisiyle aynı dizide rol alan sevgilisi Buse Varol’un aileleri tanıştı, ikili böylece ilk adımı attı.Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayançifti şimdi de evlilik için gün saymaya başladı. Alişan'ın yakın arkadaşı Seren Serengil, ikilinin nikâh tarihini açıkladı.Bu kez elini çabuk tutan Alişan, Buse Varol'la 5 Mayıs'ta nikâh masasına oturacak.ailelerini tanıştırdığında sosyal medyadan bu pozu paylaşmıştı.Alişan Buse Varol'la sevgili olmadan önce Eda Erol ile nişanlıydı. Peki Eda Erol ve Alişan neden ayrıldılar? İşte detaylar...Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ve Alişan 29 Haziran'da nişanlandı. Kasım ayında evlenmeyi planlayan çift eylül ayında yollarını ayırdı. Alişan ve Eda Erol'un ayrılığı hakkında iki tane iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri çiftin, Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu'yu unutamadığı için ayrıldıklarıydı. Diğeri de Eda Erol'un oyuncu olmak istemesi ve Alişan'ın buna izin vermemesiydi.Öte yandan Eda Erol'un Alişan ile birlikteyken defalarca yüzük attığını ve Alişan'ın da en son canına tak edip ayrılık kararı aldığı da konuşulanlar arasında.