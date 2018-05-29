Alişan ve Buse Varol'un karpuz yeme yarışması

Alişan ve eşi Buse Varol Tektaş, yaptıkları karpuz yeme yarışmasını sosyal medya hesaplarından paylaştı

29 Mayıs 2018, Salı 14:25 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2018, Salı 14:28
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6 Mayıs'ta dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti, eğlendikleri videoları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

YARIŞMANIN KAZANANI ALİŞAN

Çift son olarak yaptıkları karpuz yeme yarışmasını paylaştı. Yarışmanın kazananı Alişan oldu.

TAKILARIN DEĞERİ 540 BİN TL

Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta Swiss Otel’de dünya evine girdi. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.



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