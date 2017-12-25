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Alişan, yeni aşkı Buse Varol'u anlatırken pot kırdı: Fazla kız yoktu

Sevgilisi Buse Varol'la el ele röportaj veren Alişan, nasıl tanıştıklarını anlatırken "Sette fazla kız yoktu. Buse'yi gördüm, dikkatimi çekti. Ben de DM'den yürüdüm" dedi

Alişan, yeni aşkı Buse Varol'u anlatırken pot kırdı: Fazla kız yoktu
Alişan, nişanlısı Eda Erol'dan eylülde ayrılmış, 1 ay önce 'Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı.


TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI


Alişan, yeni sevgilisini Ece Erken ile önceki akşam Rumeli Balıkçısı'nda tanıştırdı.

Çıkışta, sevgilisi Buse Varol'la el ele röportaj veren Alişan, tanışma hikayelerini anlattı. Alişan, reklam aşkı iddialarına da ateş püskürdü.


"BEYİNSİZLER... BÖYLE BİR SALAKLIK VAR MI?"


"O haberleri yapan beyinsizleri mahkemeye vereceğim. Ben 21 senedir hiçbir şeyi reklam olarak kullanmadım" diyen Alişan, "Dizi reytingi aşkla yükselir mi? Böyle bir salaklık var mı? Biz dizi başlamadan ilişkiye başladık. Çektiğim dizinin yapımcısı Türker iİnanoğlu. Ben Türker ağabeye bile 2 hafta önce söyledim, o da bana teşekkür etti" şeklinde konuştu.


ESKİ NİŞANLISI SORULUNCA BOZULDU


Alişan'a, eski nişanlısı Eda Erol ile ilgili soru gelince Ece Erken hemen araya girdi. Yeni sevgilinin ise bozulduğu dikkatlerden kaçmadı.


SEVGİLİSİNİN YANINDA POT KIRDI


Öte yandan şarkıcı, sevgilisi ile tanışma hikayelerini anlatırken "Sette fazla kız yoktu. Buse'yi gördüm, dikkatimi çekti" diyerek ilginç bir pot kırdı.

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