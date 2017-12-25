Alişan, yeni aşkı Buse Varol'u anlatırken pot kırdı: Fazla kız yoktu



TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI



"BEYİNSİZLER... BÖYLE BİR SALAKLIK VAR MI?"



ESKİ NİŞANLISI SORULUNCA BOZULDU



SEVGİLİSİNİN YANINDA POT KIRDI

Alişan sevgilisi Buse Varol'u sosyal medyadan tavlamış

Alişan: Hayatıma hoş geldin

Alişan ve Buse Varol'un baş başa ilk fotoğrafı...

Elif Bayram

nişanlısıeylülde ayrılmış, 1 ay önce 'Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı.Alişan, yeni sevgilisiniile önceki akşam Rumeli Balıkçısı'nda tanıştırdı.Çıkışta, sevgilisi Buse Varol'la el ele röportaj veren Alişan, tanışma hikayelerini anlattı. Alişan, reklam aşkı iddialarına da ateş püskürdü."O haberleri yapan beyinsizleri mahkemeye vereceğim. Ben 21 senedir hiçbir şeyi reklam olarak kullanmadım" diyen Alişan, "Dizi reytingi aşkla yükselir mi? Böyle bir salaklık var mı? Biz dizi başlamadan ilişkiye başladık. Çektiğim dizinin yapımcısı Türker iİnanoğlu. Ben Türker ağabeye bile 2 hafta önce söyledim, o da bana teşekkür etti" şeklinde konuştu.Alişan'a, eski nişanlısıile ilgili soru gelince Ece Erken hemen araya girdi. Yeni sevgilinin ise bozulduğu dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan şarkıcı, sevgilisi ile tanışma hikayelerini anlatırken "Sette fazla kız yoktu. Buse'yi gördüm, dikkatimi çekti" diyerek ilginç bir pot kırdı.